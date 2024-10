Il Napoli ha prolungato il contratto di Osimhen per un solo anno perché non poteva permettersi di più (l’Equipe)

È il più pagato della Serie A ma ancora per pochi mesi. De Laurentiis ha rinnovato il suo contratto un giorno prima che sparisse il Decreto Crescita

L’Equipe ha analizzato la classifica dei calciatori più pagati nei vari campionati europei. In Serie A il più pagato è ovviamente Osimhen. L’attaccante del Napoli però si godrà ancora per poco la prima posizione tra i calciatori più pagati in Italia. Questa estate quasi certamente andrà via, anche perché, secondo l’Equipe, il Napoli non può permettersi per più di un anno di pagare così tanto il nigeriano.

Il nuovo contratto recita che ad Osimhen spettano 10 milioni netti all’anno:

“Victor Osimhen è il nuovo calciatore più pagato d’Italia ma solo per pochi mesi visto che verrà ceduto quest’estate come annunciato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’attaccante nigeriano (25 anni) ha prolungato il suo contratto per una stagione, fino al 2026, quasi raddoppiando il suo stipendio e scalando una decina di posizioni in una classifica che ormai domina ampiamente. Emolumenti che il suo club può permettersi solo per una stagione e una sorta di bonus mascherato per i 26 gol realizzati nello Scudetto lo scorso anno. La firma è stata apposta prima del 31 dicembre, il giorno prima della scomparsa del “decreto crescita” introdotto nel 2019 per rilanciare l’economia italiana.

Si trattava di un regime fiscale favorevole ai cittadini stranieri che venivano a stabilirsi in Italia o ai rimpatriati che se ne erano andati da almeno due anni. Già limitato da due anni alle persone con un reddito annuo superiore a 1 milione di euro, questo sconto fiscale del 50% sugli stipendi netti scomparirà. La sospensione di questo provvedimento ha suscitato scalpore nella Lega Serie A che ha scritto una lettera al governo per avvertire delle conseguenze negative della sua abrogazione sulla competitività dei club italiani rispetto ai vicini europei“.

Valeva 130 milioni prima di non giocare Barcellona-Napoli (Corbo)

Osimhen valeva 130 milioni prima di non giocare Barcellona-Napoli. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Addio Champions, escono male i campioni del 2024. Lasciati svanire da un autolesionistico disegno societario. Si sono visti solo coraggio, dignità, orgoglio di chi è rimasto, condannato a difendere nel caos uno scudetto fragile e senza domani. La luce si era spenta subito, un gol dopo l’altro, in due minuti, ne erano passati appena 17 ed il Napoli era immobile, stordito, steso come un pugile, è mancato solo il gong. Ma questa squadra ha sofferto per non uscire subito dall’incubo, è sopravvissuto allo choc come sanno fare solo non i bravi, ma i disperati. I poveri che non conoscono fame, sconforto, resa.

Con Yamal prende la scena Sergi Roberto infilato da Xavi in tempo per chiudere i conti. E dimostrare che la Champions apprezza coraggio, ma accompagna all’uscita chi ne ha con quella odiosa parola. Dignità. Non basta , se il Barcellona ha i suoi ori e li fa splendere. E nel Napoli non brilla il suo gioiello. Valeva 130 milioni prima di non giocare questa partita.

