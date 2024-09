Il Corsport non promuove Mariani per l’episodio del rigore del Napoli

Pinna: “avrebbe potuto vederlo in campo, ma è l’unica macchiantesi di una partita gestita bene”

Il periodo non proprio positivo degli arbitri italiani continua. La moviola di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport non promuove con la sufficienza la direzione di gara di Mariani in Napoli-Juventus che prende 5,5

Ad essere sotto accusa non tutto l’incontro, ma solo l’episodio del rigore assegnato al Napoli per ci è dovuto essere richiamato dal var per decretarlo. Se non fosse intervenuto l’arbitro aveva già deciso che non c’era un fallo e questo avrebbe inevitabilmente modificato il risultato e l’esito della sfida al Maradona

Mariani 5,5

“Si perde un rigore che avrebbe potuto vedere in campo, Mariani: unica macchia in una partita portata avanti con piglio. Un errore però che poteva risultare decisivo. Bene sugli altri episodi da moviola, tiene una sfida difficile”

Decisa la prima decisione dell’arbitro così come il ripensamento dopo essere andato al monitor

“fa ampi cenni che non c’è nulla, in realtà c’è molto, il piede dell’attaccante nigeriano si piega anche. Al Var Irrati non ci mette molto a chiamare Mariani all’Ofr, rigore netto”.

Buona invece l’interpretazione della trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia per cui protesta solo il georgiano

“vede bene Mariani, i due si tengono quando il pallone è ancora lontano, per cercare di prendere la migliore posizione”

ilnapolista © riproduzione riservata