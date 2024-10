Guilavogui: «I media esagerano. La mia è stata una brutta botta, non ero in pericolo di vita»

A “L’Equipe”: «Ho colpito il ginocchio di Caci e sono rimasto a terra. Mi sono sentito tramortito, mi sono state dette cose che ho dimenticato. Ricordo di aver sentito che qualcuno mi metteva le mani in bocca»

Il 9 marzo, Joshua Guilavogui, centrocampista del Mangoza, ha vissuto degli attimi di paura durante la partita contro il Bayern Monaco. Guilavogui ha perso i sensi dopo un brutto contrasto con il ginocchio del compagno di squadra Caci. L’arbitro Ittrich, rendendosi conto della gravità della situazione, è intervenuto, assicurandosi di estrargli la lingua dalla gola per evitare che soffocasse.

Guilavogui torna a parlare di quello che è successo in un’intervista a “L’Equipe“.

Cosa ricordi di quello che è successo il 9 marzo?

«Allo scoccare della mezz’ora ero in duello con Thomas Müller. Cadendo a tutta velocità, ho colpito il ginocchio di Anthony Caci e sono rimasto a terra. Mi sono sentito tramortito, mi sono state dette cose che ho dimenticato. Ad esempio, (Nadiem) Amiri mi ha dato uno schiaffo per cercare di svegliarmi, non me lo ricordo. Ricordo di aver sentito qualcuno che mi metteva la mano in bocca».

Ricordiamo scene simili, alcune drammatiche. I media tedeschi hanno detto che l’arbitro ti ha salvato la vita, è così?

«È un po’ un’esagerazione. I brutti ricordi di cui parli riguardano giocatori che sono svenuti da soli o hanno avuto convulsioni. Non è stato il mio caso, ho subito una brutta botta. Poi l’arbitro ha reagito molto bene. Ha eseguito le procedure di primo soccorso in cui metti la persona in pls (posizione laterale di sicurezza) e in cui controlli se rischia di ingoiare la lingua. Secondo gli specialisti la mia vita non era in pericolo, non sono resuscitato (sorride). Il dottore mi ha detto che non stavo ingoiando la lingua, stavo già respirando».

