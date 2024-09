Ghoulam: «Calzona l’allenatore giusto per il presente del Napoli ma anche per il futuro»

Alla Gazzetta: «Lui sarebbe perfetto per aprire un nuovo ciclo. Napoli-Juventus può essere sempre la partita del riscatto sportivo e non solo»

Faouzi Ghoulam conosce benissimo Napoli e Calzona. I due hanno lavorato a stretto contatto sotto le direttive di Sarri. Allora non bastarno i 91 punti per appuntarsi lo scudetto sul petto. Oggi però Calzona è di nuovo a Napoli e questa sera si gioca “LA” partita, come dice l’ex giocatore del Napoli intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Napoli-Juventus è “LA” partita, tutta la città attende questa partita

La Gazzetta ha intervistato Ghoulam, ex terzino del Napoli, in occasione della partita contro la Juventus:

«È LA partita, in maiuscolo. Per la città è la più sentita. Può essere, sempre e in ogni momento, la partita del riscatto: sportivo, ma non solo. Oggi può rappresentare una svolta per la rincorsa Champions della squadra».

Come vede Ghoulam l’arrivo di Calzona?

«Col Sassuolo abbiamo rivisto un Napoli brillante. Ho visto determinazione, organizzazione e naturalezza nelle giocate: la mano di Calzona. Un allenatore molto preparato, che riesce ad ottenere il massimo dai calciatori: è molto esigente ma sa parlarci, ha grandi doti umane. È l’allenatore giusto, con una visione moderna e propositiva del calcio. Può fare un grande lavoro e sono convinto che sia la migliore scelta per il presente ma anche in chiave futura: sarebbe perfetto per aprire un nuovo ciclo».

Se De Laurentiis deciderà di confermare Calzona bisognerà vedere se lui vorrà restare (Gazzetta)

Si parla già del futuro allenatore del Napoli e sono stati fatti tantissimi nomi a riguardo, come se Calzona, come ha scritto qualcuno, fosse già destinato a lasciare e invece la Gazzetta dello sport delinea uno scenario differente

“La situazione al momento è abbastanza semplice: Calzona ha firmato un contratto fino a fine stagione, poi si concentrerà sull’Europeo conquistato dopo un’esaltante cavalcata alla guida della Slovacchia e dopo si vedrà. Perché, nonostante un contratto con la federazione fino al 2025, nulla adesso appare scontato dopo questo brillante avvio in azzurro. A Napoli tira aria di una nuova rivoluzione e allora chi può dare per scontato che Calzona sia soltanto un traghettatore? Certo, poi bisognerà capire se l’idea del presidente sarà la stessa del tecnico, ancora legato alla Slovacchia. Di sicuro, la vetrina Napoli ha messo Ciccio in condizione di dimostrare – e non soltanto al club azzurro – di avere le qualità per un incarico importante su una panchina di un club di prima fascia”.

