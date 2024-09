Se De Laurentiis deciderà di confermare Calzona bisognerà vedere se lui vorrà restare (Gazzetta)

Di sicuro, la vetrina Napoli ha messo Ciccio in condizione di dimostrare – e non soltanto al club azzurro – di avere le qualità per un incarico importante su una panchina di un club di prima fascia”.

Si parla già del futuro allenatore del Napoli e sono stati fatti tantissimi nomi a riguardo, come se Calzona, come ha scritto qualcuno, fosse già destinato a lasciare e invece la Gazzetta dello sport delinea uno scenario differente

“La situazione al momento è abbastanza semplice: Calzona ha firmato un contratto fino a fine stagione, poi si concentrerà sull’Europeo conquistato dopo un’esaltante cavalcata alla guida della Slovacchia e dopo si vedrà. Perché, nonostante un contratto con la federazione fino al 2025, nulla adesso appare scontato dopo questo brillante avvio in azzurro. A Napoli tira aria di una nuova rivoluzione e allora chi può dare per scontato che Calzona sia soltanto un traghettatore?”

La volontà di Calzona

Perché il presiedete potrebbe decidere di puntare proprio su Calzona, ma a quel punto bisognerà vedere se sarà lui a voler restare

“Calzona è concentrato sul campo e De Laurentiis – come sempre – è già al lavoro per il futuro: Aurelio sa che non potrà sbagliare la scelta del prossimo tecnico, così sfrutterà questi tre mesi per “provare” l’ex vice di Sarri e Spalletti e capire se può essere davvero lui la guida del prossimo progetto. E in caso di impresa, ossia di qualificazione alla prossima Champions, De Laurentiis potrebbe puntare sulla conferma di questa sua ultima felice intuizione. Certo, poi bisognerà capire se l’idea del presidente sarà la stessa del tecnico, ancora legato alla Slovacchia. Di sicuro, la vetrina Napoli ha messo Ciccio in condizione di dimostrare – e non soltanto al club azzurro – di avere le qualità per un incarico importante su una panchina di un club di prima fascia”.

