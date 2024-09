Cosa serve al Napoli per qualificarsi al Mondiale per club

Se batte il Barcellona guadagna 3 punti, 2 per la vittoria, 1 per l’approdo ai quarti. Ne servirebbero poi altri 2 per volare negli Stati Uniti

Napoli e Mondiale per Club, a che punto è la situazione?

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, all’evento Business of Football Summit, aveva detto: «La Juve è stata eliminata dalle coppe, non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli». Una dichiarazione pesante a cui sembra aver replicato Gianni Infantino, Presidente Fifa, con un comunicato ufficiale del massimo organo mondiale del calcio che tenta di far chiarezza sulla questione: “la Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club 2025 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire questo mese in Europa”.

Ad oggi solo l’Inter tra le italiane è certa della sua partecipazione al Mondiale per Club del 2025. Poi dovrebbe esserci un’altra tra Juventus, Napoli. Non è più in corsa la Lazio dal momento che i biancocelesti sono stati eliminati ieri sera dal Bayern Monaco.

Se il Napoli batte il Barcellona

Il Napoli non ha replicato alle dichiarazioni della Fifa, ma ha fatto trapelare di stare studiando la possibilità di presentare ricorso sul tema, ma il tema è delicato. Al club azzurro resta però sempre la strada del campo. La prossima settimana infatti il Napoli affronterà il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di Champions. Se dovesse riuscire nell’impresa accumulerebbe altri 3 punti, 2 per la vittoria, 1 per l’approdo ai quarti, preziosi per il Mondiale per club. Ne servirebbero poi altri 2 per volare negli Stati Uniti nell’estate 2025, superando l’aggiornamento della Fifa e chi ci vede una replica di Infantino al Napoli.

