Adani ad Allegri: «Quando incontra uno che fa domande vere, si arrabbia e non sa rispondere»

A “La Domenica Sportiva”: «Teotino ha fatto benissimo. Facile gestire le domande quando c’è l’amico dell’amico. Il giornalismo è una missione»

Lele Adani è intervenuto a “La Domenica Sportiva“, commentando la lite tra Allegri e lo studio Sky.

«A me interessa cercare di mettermi in mezzo tra i protagonisti, che sono questi allenatori, calciatori, direttori sportivi e la gente. Un comunicatore si mette in mezzo, fa da tramite, cerca di prendere tutto quello che loro ci danno e filtrarlo a chi ci ascolta, che paga abbonamenti e fa sacrifici. Questo è il nostro ruolo, che deve essere inteso come una missione che in questo caso Teotino, come sempre, ha svolto benissimo».

Adani: «Ennesima mancanza di rispetto»

Per Adani è facile rispondere alle domande, quando dall’altro lato c’è l’amico che sta attento a cosa chiederti.

«Il protagonista, ed è questo che secondo me manca molte volte, deve capire che i giochini fatti per screditare, per offendere o mancare di rispetto, vengono fatti fuori dai teatrini organizzati, perché quando c’è l’amico dell’amico che ti concede lo scherzo anche se arrivi una volta 18 punti dietro la prima, una volta 17, una volta 16, non approfondisce perché non ha rispetto della gente, quando c’è questo, ti viene da sorridere e la gestisci bene. Quando c’è la domanda che ti chiede esattamente il perché di un rendimento sbagliato, ci si arrabbia, togliendo questo privilegio e restituzione di sacrificio alla gente che ascolta. Ecco cosa deve fare il comunicatore, e ha bisogno che allenatori, dirigenti facciano la loro parte, altrimenti avremo sempre questi episodi a scadenza regolare. L’amico che ti sorride ti agevola la conversazione, chi ti chiede dove devi migliorare, dov’è la risposta? La risposta è stata una mancanza di rispetto, l’ennesima».

I punti che mancano possono creare nervosismo:

«Non deve creare nessun nervosismo, solo responsabilità soprattutto perché il raggiungimento della Champions è lontano ancora 11 punti, abbiamo nove partite per farli. Dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la squadra ha fatto una buona prestazione».

Allegri sulla prestazione Chiesa e Kostic:

«A tutti chiedo di fare delle buone prestazioni. Federico ha fatto buone cose nel primo tempo, poi avevo bisogno di uno che giocasse tra le line più abile, come Yildiz. In quel momento loro avevano speso molto e cera bisogno di più tecnica in mezzo al campo».

Teotino gli chiede della possibilità di vedere più spesso il tridente in attacco:

«Tutto è possibile ma bisogna fare risultati. Il termometro della squadra ce l’ho io durante la settimana. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e in questo momento siamo in difficolta. In questi momenti si può anche creare confusione».

Bucciantini insiste. «I 20 mini del tridente sembrano pochini. Sembra politicamente più sensato il 4-3-3». In quel momento Allegri scatta: «Io faccio l’allenatore non il politico».

Teotino incalza. «Si ma i risultati non arrivano». Allegri risponde: «Credo che siamo terzi in classifica momentaneamente. Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come fare il giornalista. Io non mi permetto di dire come si fa il giornalista».

Il giornalista continua: «Come mai sono arrivati solo 7 punti in otto partite?»

«Mi sembra che nelle prime 19 abbiamo fatto 46 punti. Cerchiamo di lavorare, faccio degli errori. Se fate domande più intelligenti io rispondo…». «Mi dispiace, la mia intelligenza non arriva…», ribatte Teotino. In studio c’è parecchio imbarazzo.

