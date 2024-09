Acerbi: «Non ho detto nessuna frase razzista, Juan Jesus mi ha frainteso»

Le prime dichiarazioni del difensore nerazzurro dopo le accuse di razzismo: «Sono molto sereno. Gioco da vent’anni e so quello che dico».

Juan Jesus ha accusato Francesco Acerbi di aver pronunciato delle parole razziste nei suoi riguardi. E’ accaduto durante il match di campionato tra Inter e Napoli. Il difensore nerazzurro ha dichiarato in seguito:

«Non ho detto nessuna frase razzista, su questo sono molto sereno. Gioco da vent’anni e so quello che dico. E’ stato lui [Juan Jesus] che ha frainteso. Spalletti? Quello che mi ha detto sono cose nostre. In campo succedono tante cose, poi quando l’arbitro fischia ci si dà la mano oppure nulla. Mi dispiace aver lasciato il ritiro della Nazionale, ma è andata così e va bene così».

Inter, il comunicato su quanto accaduto con Acerbi

L’Inter ha riportato il seguente comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Fc Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla Figc in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che Figc e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. Fc Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”.

Il Corriere dello Sport scrive che la Procura si muove e potrebbe aprire un’inchiesta

Sul caso si è mossa la procura federale. Le parole di Juan Jesus al direttore di gara, viste in televisione sono una prova, ma soprattutto c’è il referto dell’arbitro che racconta chiaramente come Juan Jesus abbia riferito, in campo, di essere stato chiamato “nero” da Acerbi. La Procura Federale dovrebbe aprire un’indagine acquisendo il referto arbitrale e quelli degli ispettori di Lega e della Procura stessa, e ascoltando naturalmente i diretti interessati, a cominciare da Juan Jesus.

