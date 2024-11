Pioli: «Quando è tornato al 4-3-3 il Napoli ha creato le azioni più pericolose»

A Dazn: «Va bene aver vinto lavorando così tanto in fase difensiva contro una squadra che ha grandi potenzialità»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli a San Siro per 1-0

Le parole di Pioli

«Non so se questo è il nostro massimo, sicuramente in questo ultimo mese e mezzo stiamo viaggiando ai ritmi dell’Inter, poi vedremo alla fine cosa riusciremo a fare. È inutile guardare indietro, bisogna solo pensare alle prossime partite. Ora arriva anche l’Europa League e gli impegni saranno raddoppiati»

Ripartenze sbagliate

«Le rivedremo senz’altro, ma va bene così. Va bene aver vinto lavorando così tanto in fase difensiva contro una squadra che ha grandi potenzialità»

Quale modulo del Napoli avete sofferto di più?

«Nelle ultime partite il Napoli giocava con la difesa a tre, poi era tornato alla difesa a 4 contro il Verona, quindi non sapevamo che sistema di gioco avrebbe usato. Poi è uscita la notizia in settimana che Kvara avrebbe giocato più avanti. Quando hanno giocato 3-5-2 nel primo tempo siamo stati sereni nel nostro gioco, nel secondo tempo col 4-3-3 hanno creato delle situazioni un po’ pericolose, ma eravamo preparati a tutte le soluzioni di gioco»

Theo e Leao dei tempi migliori?

«Sicuramente sì. Theo si era dato disponibile a giocare centrale e l’ha fatto benissimo. Credo che abbia avuto difficoltà l’anno scorso con la fatica del Mondiale e a smaltire la sconfitta. Quest’anno quando abbiamo ripreso non sapevo come potevo trovarlo e invece l’ho trovato molto positivo. È un leader di questa squadra anche se non parla tantissimo»

Il Rennes?

«Mi aspetto una sfida difficile. È una squadra che sta bene e ha dei giocatori di gamba. Credo che dovremmo cercare di fare bene subito in casa»

