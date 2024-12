Osimhen 6 reti in casa in Champions, come Insigne

Meglio dell’attaccante nigeriano del Napoli solo Dries Mertens a quota 11 gol

Il Napoli pareggia la gara del Maradona contro il Barcellona! Ci pensa Osimhen, poco prima di lasciare il campo per sostituzione, ad insaccare la rete: movimento da centroboa del nigeriano che elude l’anticipo e di piatto batte Ter Stegen. E’ 1-1, esplode il Maradona!

Con la rete messa a segno questa sera Osimhen si porta a 6 gol fatti in casa in Champions ed eguaglia Lorenzo Insigne come riporta Opta

Victor Osimhen ha segnato sei gol in casa in #UCL con il Napoli (tutti nelle ultime sei gare interne), raggiungendo Lorenzo Insigne per gol in gare casalinghe con i partenopei nella competizione; davanti c’è solo Dries Mertens (11). Certezza.

Il Napoli è vivo. Più intelligenza che sarrismo all’arma bianca: 1-1 col Barcellona

Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 col Barcellona. Ed è difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

