Ocampos molestato in campo da un tifoso minorenne. Bufera in Spagna

Il calciatore del Siviglia stava battendo una rimessa laterale. La Liga, scrive Marca, riferirà tutto alla Procura minorile.

Nel match tra Rayo Vallecano e Siviglia tenutosi ieri, Lucas Ocampos è stato molestato da uno spettatore mentre stava per battere una rimessa laterale. Il tifoso (minorenne) ha infatti messo un dito nel sedere dell’attaccante argentino ed è stato inquadrato dalle telecamere. Marca scrive:

“La Liga, dopo aver identificato l’autore del reato insieme alla polizia, riferirà l’incidente alla Procura minorile. Il giocatore sivigliano ha chiesto alla Liga di prendere misure, come succede con il razzismo o altre questioni; ha anche affermato che spera che ciò non accada nel calcio femminile”.

Ocampos, il comunicato del Siviglia su quanto accaduto:

“Il Siviglia Fc si rammarica profondamente dell’incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano. Il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia Fc spera che vengano prese le misure adeguate previste dal regolamento. Tale comportamento non deve ripetersi su un campo di calcio, e questo è stato comunicato a la Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo”.

Al termine della partita contro il Rayo Vallecano l’argentino Lucas Ocampos ha parlato dell’episodio davanti ai microfoni. “Le immagini le hanno viste tutti – sottolinea il calciatore del Siviglia – spero che la Liga affronti la cosa sul serio, così come tratta gli episodi di razzismo e situazioni simili. C’è sempre un pazzo, ma non tutti i tifosi sono così. Se fosse accaduto nel calcio femminile, non saprei cosa sarebbe potuto succedere. Non ho reagito, mi sono trattenuto perché ho due figlie. Non lasciate che uno stupido macchi un’intera tifoseria che si è sempre comportata molto bene”.

