Napoli, De Laurentiis ha chiamato Mazzarri e lo ha esonerato. A breve l’annuncio di Calzona con Sinatti

Il Napoli ha comunicato che l’allenamento di domani è stato spostato al pomeriggio, alle 14. Non più la mattina

20.31: Ugolini: “Domani ci sarà anche il ritorno del preparatore atletico Sinatti. C’è stato il via libera della federazione”.

20.28: Di Marzio: “Il Napoli ha comunicato che l’allenamento di domani è stato spostato al pomeriggio, alle 14. Non più la mattina”.

20.24 – Sky: Napoli, De Laurentiis ha chiamato Mazzarri e lo ha esonerato. A breve l’annuncio di Calzona

Massimo Ugolini: «De Laurentiis ha telefonato a Walter Mazzarri e gli ha comunicato l’esonero. A breve ci sarà l’annuncio di Calzona».

20.12: Sky: Mazzarri non sarà più l’allenatore del Napoli, a breve l’annuncio di Calzona”

20.08 – Sky: “Una situazione molto particolare, per non dire surreale”

Massimo Ugolini (Sky Sport): «È successo che da due minuti ha lasciato l’albergo Andrea Chiavelli l’uomo dei contratti. De Laurentiis e il suo entourage sono rientrati trenta minuti fa, non sappiamo dove siano stati nel frattempo perché a Castel Volturno non sono mai arrivati. L’impressione è che abbia incontrato Calzona. Mazzarri al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione, ha diretto l’allenamento del Napoli in vista del Barcellona. Mazzarri non ha rilasciato dichiarazioni. Se non arriva l’esonero, Mazzarri dirigerà l’allenamento domani mattina. Una situazione molto particolare, per non dire surreale. L’accordo è complicato, si lavora per trovare l’accordo».

19.40 – De Laurentiis è tornato al Britannique.

A Sky Sport Massimo Ugolini mostra in presa diretta il ritorno di Aurelio De Laurentiis all’Hotel Britannique. De Laurentiis con lo stato maggiore del Napoli. «Potrebbe aver incontrato Francesco Calzona. Domani mattina è in programma l’allenamento del Napoli e dovrebbe essere il ct della Slovacchia a dirigerlo. Oggi lo ha diretto Walter Mazzarri».

18.50 – Di Marzio: De Laurentiis cerca l’accordo con Calzona e la federazione slovacca

Secondo Gianluca Di Marzio, De Laurentiis è a lavoro in questi minuti per trovare l’intesa totale con il ct della Slovacchia e con la federazione slovacca. Infatti Calzona non ha nessuna intenzione di lasciare il ruolo di commissario tecnico e accetterebbe solo il doppio incarico, allenatore del Napoli e ct della Slovacchia. Mancherebbero, quindi, solo gli ultimi accorgimenti formali.

In serata dovrebbero esserci aggiornamenti definitivi

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro anche in questi minuti con i suoi legali e i suoi uomini di fiducia per trovare un’intesa totale con Calzona e la Federazione slovacca. Aspetti formali che evidentemente necessitano ancora di tempo per essere sistemate o risolte. Attesi aggiornamenti definitivi in serata“.

17.40 – Mazzarri lascia Castel Volturno senza parlare

Walter Mazzarri ha lasciato Castel Volturno a bordo della sua auto. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Massimo Ugolini per Sky Sport ha raccontato che questa mattina il tecnico era piuttosto contrariato. Ha diretto l’allenamento e ha poi lasciato Castel Volturno. Ugolini ha ribadito che loro non sanno dove sia De Laurentiis.

17,33 – Il presidente ha visto Calzona in un albergo del Lungomare

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un albergo del Lungomare, la firma in serata. A scriverlo è l’edizione on line della Gazzetta dello Sport a firma Salvatore Malfitano. È tutto pronto per il nuovo corso del Napoli, l’ultima tranche della stagione affidata a un terzo allenatore.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Il nuovo corso è in via di definizione. In queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell’accordo fino al termine della stagione. Calzona manterrà il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione del suo staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata alla fine di marzo. Ci saranno il preparatore atletico Sinatti, che era stato motivo di contrasti con Rudi Garcia, e Bonomi, ma non Hamsik al momento. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l’allenatore possa dirigere regolarmente la seduta di domani che precede la sfida di Champions League col Barcellona, valida per gli ottavi di finale della competizione.

Il presidente ha avuto un confronto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli nella tarda mattinata di oggi all’hotel Britannique, si sarebbe dovuto recare a Castel Volturno e invece ha avuto subito un incontro con Calzona per il sì definitivo. L’allenamento odierno è stato diretto da Mazzarri, a cui sarà presto comunicata la decisione dell’esonero.

16.45 – I giocatori stanno lasciando Castel Volturno

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, sulle ultime dal centro sportivo del Napoli a Castel Volturno: «Nulla è definito fino a questo momento. I giocatori stanno lasciando Castel Volturno dove era atteso De Laurentiis ma non è ancora arrivato. Un’ora fa ha lasciato l’hotel Britannique, la base operativa del Napoli, nel cuore della città insieme a tutta la dirigenza. Non è ancora arrivato a Castel Volturno, Mazzarri ha terminato l’allenamento. C’è Meluso e Micheli, non c’è il presidente. Possibile, ma è un‘ipotesi, che stia incontrando il prescelto e cioè Calzona in un località segreta. Ciò che è certo è che ci sono stati contatti con l’attuale ct della Slovacchia per dargli l’incarico della panchina del Napoli. Riflessione aperta dopo il pareggio con il Genoa. Dalle indiscrezioni raccolte, lo staff sarebbe composto da Bonomi e da Sinatti, l’ex preparatore atletico del Napoli che ha lasciato a settembre il club. Al momento non è previsto l’inserimento di Hamsik nello staff. I dettagli saranno definiti probabilmente nella giornata di oggi. Mazzarri ha condotto l’allenamento e non gli è stata data nessuna comunicazione».

15.45 – Per i catalani di Sport è l’ultima stravaganza di De Laurentiis

Sport fa un ritratto caratteriale del presidente del Napoli. Scrive che “si adatterebbe ai film di Sorrentino per il suo senso edonistico della vita e per il modo diretto, non filtrato e focoso di parlare dei personaggi dei suoi film. Lo possono testimoniare gli allenatori e i giocatori che lo hanno conosciuto in questi anni. De Laurentiis è la chiave per comprendere questo Napoli nel bene e nel male. Il meglio e il peggio di quanto accaduto al club negli ultimi anni si spiegano con la sua figura. Un presidente interventista, d’altri tempi, uno di quelli che scende nello spogliatoio, urla sui giocatori e si sfoga sulla stampa”.

Chiaramente in Spagna ricordano che sono finiti male persino Benitez e Ancelotti. E Sport lo definisce “un uomo estremo, Aurelio è uno di quei tipi che è fedele alla sua gente finché questa non smette di fare le cose che aveva pianificato”.

15.25 – Mazzarri sta dirigendo l’allenamento. Lo ha detto Massimo Ugolini a Sky Sport.

«L’allenamento è cominciato da circa quindici minuti dopo la riunione nella sala video. In questo momento Mazzarri è in campo. Sta dirigendo quello che probabilmente sarà il suo ultimo allenamento alla guida del Napoli. Dopo il pari col Genoa si è aperta una fase di riflessione, poi c’è stata un’accelerazione importante. Si va verso l’esonero. Il successore è Calzona attuale ct della Nazionale, conosce benissimo l’ambiente. Arriva col suo secondo Bonomi e il preparatore atletico Sinatti che ha lasciato il Napoli per aggregarsi in Nazionale con Spalletti. Si sta aspettando l’ok della Federazione.

Il Britannique in mattinata è stata la sede operativa del Napoli, adesso De Laurentiis ha lasciato l’hotel. Adl è stato raggiunto da Chiavelli e Edo de Laurentiis per definire i dettagli di questo cambio. Mazzarri con grande professionalità sta dirigendo l’allenamento, sono ore decisive per definire il cambio. Si pensava che avrebbe avuto un’altra possibilità contro il Barcellona, evidentemente non sarà così, aspettiamo notizie da Castel Volturno».

14.47 – Calzona tratta per il suo staff

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio nello staff di Calzona al momento dovrebbero esserci Bonomi (ex giocatore del Napoli e già nello staff con Sarri e Calzona quando Maurizio Sarri allenava il Napoli) e Sinatti. Al momento Calzona sta trattando per capire il numero di componenti che comporranno il suo staff.

14.30 – Secondo quanto riporta Relevo, Marek Hamsik non seguirà Calzona al Napoli

14.12 – De Laurentiis è rientrato in Hotel dopo circa 45 minuti che lo aveva lasciato.

13:00 – A Castel Volturno presente anche la dirigenza: ci sono il direttore sportivo Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Walter Mazzarri potrebbe ricevere presto indicazioni sul suo futuro. Entro le prime ore del pomeriggio si saprà sicuramente quale sarà la decisione del presidente e chi siederà in panchina contro il Barcellona

12:30 – Walter Mazzarri è arrivato pre secondo a Castel Volturno per dirigere quello che dovrebbe essere il suo ultimo allenamento al Napoli. Il tecnico non è stato ancora informato del suo probabile esonero.

12:20 – Procedono le trattative per sostituire Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il club lavora per portare anche Francesco Sinatti, richiesto da Calzona. Al momento Sinatti è in Nazionale con Luciano Spalletti. Anche per lui si tratterebbe di un doppio incarico. Si attende la decisione e il via libera finale.

12:10 – Aurelio De Laurentiis sta procedendo per portare Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Una riflessione che ha avuto un’accelerazione importante delle ultime ore dopo il pareggio col Genoa. Un’inversione di rotta che non c’è stata con il cambio Garcia-Mazzarri.

09:23 – Previsto nella giornata di oggi un incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Francesco Calzona: il Ct della Slovacchia che potrebbe prendere il posto di Walter Mazzarri in caso di esonero.

