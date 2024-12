Mazzarri sta dirigendo l’allenamento, il vice di Calzona sarà Bonomi (Sky Sport)

De Laurentiis ha lasciato il Britannique e probabilmente si sta dirigendo a Castel Volturno per l’esonero

Mazzarri sta dirigendo l’allenamento. Lo ha detto Massimo Ugolini a Sky Sport.

«L’allenamento è cominciato da circa quindici minuti dopo la riunione nella sala video. In questo momento Mazzarri è in campo. Sta dirigendo quello che probabilmente sarà il suo ultimo allenamento alla guida del Napoli. Dopo il pari col Genoa si è aperta una fase di riflessione, poi c’è stata un’accelerazione importante. Si va verso l’esonero. Il successore è Calzona attuale ct della Nazionale, conosce benissimo l’ambiente. Arriva col suo secondo Bonomi e il preparatore atletico Sinatti che ha lasciato il Napoli per aggregarsi in Nazionale con Spalletti. Si sta aspettando l’ok della Federazione.

Il Britannique in mattinata è stata la sede operativa del Napoli, adesso De Laurentiis ha lasciato l’hotel. Adl è stato raggiunto da Chiavelli e Edo de Laurentiis per definire i dettagli di questo cambio. Mazzarri con grande professionalità sta dirigendo l’allenamento, sono ore decisive per definire il cambio. Si pensava che avrebbe avuto un’altra possibilità contro il Barcellona, evidentemente non sarà così, aspettiamo notizie da Castel Volturno».

