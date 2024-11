L’agenda di Diabolik: a cena con un narcos, a pranzo con l’ad di Sport e Salute (Repubblica)

Si tratta di Diego Nepi allora dirigente Coni che ufficialmente non ricorda dell’incontro. In agenda anche Ciavardini condannato per la strage di Bologna

L’agenda di Diabolik: una cena col narcos, un pranzo con l’attuale ad di Sport e Salute. Repubblica – a firma Marco Carta e Giuseppe Scarpa – legge l’agenda di Fabrizio Piscitelli al secolo Diabolik, capo ultrà della Lazio, narcotrafficante, ucciso a Roma l’estate del 2019 (un colpo in testa al Parco degli Acquedotti).

Scrive Repubblica: La Lazio, la radio, la strada. A proprio agio tra i palazzi del potere. Così come in curva Nord, dove la bandiera con il suo simbolo, quello di Diabolik, continua a sventolare a ogni partita. Quello che emerge dalla lettura dell’agenda di Fabrizio Piscitelli è il ritratto di un uomo che sfugge alle classificazioni. Accanto al narcos, c’è il capoultrà, l’imprenditore e il mediatore che cura i rapporti con le massime istituzioni sportive nazionali. Un giorno a cena con il narcos il “ Furfante” Alessandro Capriotti, l’altro a pranzo con Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute che gestisce lo stadio Olimpico. Il nome del super dirigente sportivo è segnato sulla Greenwitch del Diablo il 9 luglio, un mese prima dell’omicidio: “pranzo Coni, Diego Nepi”. All’epoca dei fatti Nepi era direttore Marketing di Coni Servizi e sarebbe stato incontrato dal Diablo per un presunto progetto con cui il capoultrà laziale voleva riunire i tifosi. Nepi, che in questo momento si trova ad Auschwitz insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, non ricorda se ci sia stato l’incontro.

Nella sua agenda c’è anche un incontro con Adamo.

Gli investigatori non escludono possa trattarsi dell’attore Adamo Dionisi, divenuto famoso nel ruolo di Manfredi Anacleti in Suburra. Dionisi, che ha preso parte anche al fortunato Dogman di Matteo Garrone e Enea di Pietro Castellitto nel suo passato era uno dei leader degli Irriducibili. Contattato da Repubblica, l’attore non conferma e non smentisce: «Rispondo solo per cortesia come ho sempre risposto su Fabrizio. Lasciamolo in pace».

Il 15 maggio, invece, il Diablo pranza con una leggenda della Lazio Pino Wilson, il capitano dello scudetto della stagione 73/74, deceduto nel 2022.

Cinque giorni dopo, il 20 maggio, Piscitelli scrive così’: “Sentire Luigi Ciava”. Secondo gli investigatori, che in questi anni hanno analizzato la sua agenda, potrebbe trattarsi di Luigi Ciavardini, l’ex terrorista Nar condannato a 30 anni per la strage di Bologna, attualmente sotto processo per falsa testimonianza.

