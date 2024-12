Perde anche col Monza: solo un punto nelle ultime otto partite. Iervolino ha costruito un disastro con ammirevole abnegazione

La Salernitana sempre più in fuga verso la retrocessione. Quest’anno Iervolino potrebbe dare alle stampe un volume: “Come non si gestisce una squadra di calcio”. Il presidente della Salernitana ha costruito con ammirevole abnegazione un disastro che sta dando i suoi frutti. La Salernitana ha perso anche oggi, in casa contro il Monza. Nelle ultime otto partite di campionato, ha incassato sette sconfitte e portato a casa la miseria di un pareggio contro il Torino. Il risultato è l’ultimo posto con 13 punti: ultimo posto, a sei punti dal Cagliari e a sette da Sassuolo e Verona. Il terzo allenatore (Liverani) come ampiamente previsto non ha dato i risultati sperati. Al momento due sconfitte in due partite anche se la prima va detto che è stata giocata contro l’Inter. Liverani ha sostituito che a sua volta sostituì Paulo Sousa… che al mercato mio padre comprò.

Soltanto un miracolo adesso potrebbe salvare i granata dalla retrocessione.

ilnapolista © riproduzione riservata