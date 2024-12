La moglie di Mihajlovic: «Io e i miei figli sapevamo che non c’erano speranze e glielo abbiamo taciuto»

Un pensiero ai cinque figli, al dolore che hanno provato, al futuro che cercano di costruirsi, ma soprattutto ad un’amara verità, loro sapevano e hanno taciuto a Mihajlovic

La morte li ha responsabilizzati.

«Penso di sì, ma lei non ha idea di quale dolore abbiano provato in questi quattro anni. Loro, come me, sapevano tutto».

La morte di Mihajlovic

In che senso?

«Dopo la ricaduta, la situazione si è aggravata e quando i medici non ci hanno dato più speranze io mi sono confrontata con i miei cinque figli. Tutti insieme abbiamo deciso di non procurare un altro dolore a Sinisa. Oggi, un po’, questo pensiero ci tormenta: lo abbiamo tradito oppure amato, nascondendo la verità? Ancora non l’ho capito».