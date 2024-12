La Bundesliga blocca l’ingresso dei fondi dopo le proteste dei tifosi

Lo ha annunciato la Lega tedesca: “Considerando gli sviluppi attuali non sembra più possibile portare avanti con successo il processo”

La Lega calcio tedesca (Dfl) aveva trovato l’accordo con alcuni fondi d’investimento per il loro ingresso in Bundesliga. Tuttavia, le proteste dei tifosi hanno fatto saltare l’accordo. Lo scrive la Sueddeutsche che riporta alcune parole del portavoce della Lega tedesca.

“Il previsto accordo con gli investitori nella Bundesliga è fallito. Lo ha deciso mercoledì il Presidium della Lega calcio tedesca (DFL) nella riunione straordinaria di Francoforte sul Meno. «Considerando gli sviluppi attuali non sembra più possibile portare avanti con successo il processo», ha dichiarato Hans-Joachim Watzke, portavoce della Dfl“.

Salta l’accordo tra Lega calcio tedesca e i fondi d’investimento, almeno per il momento

Scrive il quotidiano tedesco:

“Con Cvc c’era un solo potenziale finanziatore disposto a farsi coinvolgere. «Anche se esiste un’ampia maggioranza a favore della necessità imprenditoriale della partnership strategica: il calcio professionistico tedesco si trova nel mezzo di una dibattito che si svolge non solo all’interno delle leghe, ma in parte anche all’interno dei club tra professionisti, allenatori, dirigenti di club, organi di controllo, assemblee generali e comunità di tifosi stanno causando grandi controversie che mettono in pericolo sempre più violentemente le operazioni in gioco, e quindi l’integrità della competizione», afferma Watzke nella dichiarazione: «La vitalità di una conclusione positiva di un contratto in termini di finanziamento dei 36 club non può essere presa in considerazione in quanto le circostanze iniziali non possono più essere garantite dalla federazione»“.

«No alla svendita della Bundesliga», i tifosi bloccano le partite contro l’ingresso dei fondi

Avevano deciso di rimanere in silenzio dodici minuti, poi hanno bloccato i match sia pure per alcuni minuti. È successo in Borussia Moenchengladbach-Werder Brema e in Serie B in Paderborn-Hansa Rostock (due volte).

A Moenchengladbach match bloccato per lancio di monetine di cioccolato. A Paderborn al 13esimo minuto i tifosi del Rostock si sono scatenati lanciando fumogeni. L’arbitro ha interrotto il gioco e ha ordinato ai calciatori di entrare negli spogliatoi. L’incontro è ripreso nove minuti dopo. La partita è stata sospesa una seconda volta al 56esimo in seguito al lancio di razzi. Questa volta il match è stato interrotto per 19 minuti.

Racconta la Süddeutsche:

Durante l’assemblea generale di lunedì, la Lega calcio tedesca (Dfl) ha ricevuto il mandato dai club professionistici di condurre trattative per l’ingresso partner stranieri. Gli investitori dovrebbero pagare fino a un miliardo di euro per una quota delle entrate televisive. Il contratto dovrebbe avere una durata massima di 20 anni. Questo accordo è stato accolto con la protesta di molti tifosi.

In una lunga nota le tifoserie del calcio tedesco hanno scritto: «Non faremo parte del vostro accordo. Non siamo disposti a restare passivamente a guardare e permettere che il calcio tedesco venga svenduto».

ilnapolista © riproduzione riservata