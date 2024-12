Lo scorso anno una squadra buona ma normale è arrivata allo scudetto grazie, sì, all’allenatore, ma anche ad una congiuntura favorevole

Il Napoli e la legge di Murphy

Se qualcosa può andar male, lo farà e se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile. Quando propongo un mio pensiero so che sarò accusato di incompetenza e superficialità, rischiando seriamente di non essere pubblicato. Ma poco importa se citando la cosiddetta “legge di Murphy” mi sbeffeggeranno. Degraderò il mio scritto a post di un social. Ma ieri sera un giornalista, in tv, ha squarciato il mio personale velo sulle cause dei malesseri del Napoli: “L’anno scorso si sono allineati i pianeti”. Ciro Troise, del Corriere del Mezzogiorno – ovviamente in disaccordo con tutti i presenti – in trasmissione a Canale 21, ha illustrato la sua teoria: nella stagione spallettiana che ha fruttato lo scudetto, una squadra buona ma normale è arrivata al titolo grazie, sì, all’allenatore, ma anche ad una congiuntura favorevole.

La stessa eliminazione dalla Champions ad opera del Milan, tutto sommato e parlando con il detestato senno del poi, è stata strumentale alla stravittoria in campionato. Non siamo scarsi quest’anno, è che non eravamo fenomeni l’anno scorso. Ma si allinearono i pianeti e godemmo. Anche il mitico Ciccio Marolda, sulla cui competenza calcistica nessuno avrebbe mai da ridire, veniva messo sistematicamente in minoranza quando contestava la magnificenza di Kim, difensore la cui mancata sostituzione è considerata la madre di tutte le difficoltà attuali. Digitate con google: “allenatore Bayern contesta Kim” e troverete.

Sintetizzo il mio pensiero: così deve andare, questa è una “annata no”. Quanti pareggi, quante sconfitte ha subito il Napoli per una virgola, un dettaglio, per un minuto? Ieri avevamo vinto e in una zona che anche Cesarini avrebbe deriso, il Cagliari ha pareggiato. Così deve andare. Speriamo nel miracolo col Barcellona in Champions, ma… prepariamoci al campionato 2024-2025. I pianeti si sono disallineati. In fondo un “campionato no” dopo uno scudetto ci può stare. E confermo il rischio della mancata pubblicazione ricordando: la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, ma sempre forza Napoli.

