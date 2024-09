Il Napoli adesso guarda la classifica con una prospettiva differente (Sky)

Roma, Atalanta, Bologna, tutte devono venire al Maradona. In casa il Napoli non ha battuto mai una grande, serve qualcosa di più che ieri si è rivisto

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli dopo la vittoria per 6-1 sul Sassuolo. Le parole di Francesco Modugno, inviato della pay tv molto vicino al club azzurro, evidenziano adesso la classifica permette di coltivare una speranza concreta. Ci sono ancora diversi scontri diretti da giocare in casa, consapevoli che il Napoli è ultima nella classifica degli scontri diretti.

Zero vittorie al Maradona contro una grande, serve qualcosa di più che ieri si è rivisto

«Nel prossimo turno c’è la Juventus. Questa Inter, degli ingiocabili, evoca la meraviglia e lo stupore di Spalletti. Ieri si è rivista qualche traccia del nuovo vecchio Napoli. Facendo la tara di un avversario in grandissima difficoltà, aspettiamo le verifiche probanti. Per la proposta di gioco e della ricerca di un certo fraseggio, lo spirito e l’atteggiamento, quei due là davanti. Quando sono in serata sono ingiocabili anche loro, Osi e Kvara. Il Napoli adesso guarda alla classifica con una prospettiva differente con una speranza concreta. Al Maradona devono venire tutte, Roma, Atalanta, Bologna. Poi ci sono quei dati, in casa il Napoli non ha battuto mai una grande. È ultima nella classica degli scontri diretti. Chiaramente serve qualcosa di più, che ieri si è rivisto».

Sky: “Il Napoli potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto”

È bastata una vittoria, un 6-1 contro un Sassuolo in evidenti difficoltà per cambiare la narrazione della squadra di Calzona e le aspettative. I tre gol di Osimhen e due di Kvara hanno riacceso gli entusiasmi non solo del presidente De Laurentiis e dei tifosi, ma anche dei giornalisti. A Sky Sport, durante il post-partita, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

«Il Napoli stasera sembrava il Napoli di otto mesi fa, ha saputo reagire al gol subito immeritatamente: sin dall’inizio ha messo grande intensità, ha ritrovato la centralità di Lobotka e prepara nel migliore dei modi il match contro la Juventus che può essere un crocevia stagionale. Il Napoli con due vittorie in Champions va al Mondiale per club, i novanta minuti a Barcellona saranno molto importanti così come gli scontri diretti tra le altre perché il Napoli potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto».

