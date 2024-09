Sky: “Il Napoli potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto”

Ugolini: “Il Napoli con due vittorie in Champions va al Mondiale per club”

È bastata una vittoria, un 6-1 contro un Sassuolo in evidenti difficoltà per cambiare la narrazione della squadra di Calzona e le aspettative. I tre gol di Osimhen e due di Kvara hanno riacceso gli entusiasmi non solo del presidente De Laurentiis e dei tifosi, ma anche dei giornalisti. A Sky Sport, durante il post-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

Il Napoli è di nuovo in corsa Champions

«Il Napoli stasera sembrava il Napoli di otto mesi fa, ha saputo reagire al gol subito immeritatamente: sin dall’inizio ha messo grande intensità, ha ritrovato la centralità di Lobotka e prepara nel migliore dei modi il match contro la Juventus che può essere un crocevia stagionale. Il Napoli con due vittorie in Champions va al Mondiale per club, i novanta minuti a Barcellona saranno molto importanti così come gli scontri diretti tra le altre perché il Napoli potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto».

Anche Valon Behrami ha commentato a Dazn ha espresso la stessa opinione

«L’atteggiamento della squadra oggi mi fa pensare che questa squadra può rimontare per il quarto posto, o per il quinto che può valere la Champions. Le qualità ci sono e se l’atteggiamento è questo allora non ci sono limiti per la squadra di Calzona»

Su Osimhen e Kvara

«È inutile parlare di moduli e di schemi, Osimhen in tre partite ha segnato cinque gol ed è fondamentale e indispensabile. Kvaratskhelia con Mario Rui ha ritrovato le sue misure, peccato solo per il gol subito da Meret. Ancora presto però per dire che il Napoli sia uscito dalla crisi, ma i segnali sono incoraggianti a prescindere dai limiti mostrati dal Sassuolo»

