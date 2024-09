De Laurentiis torna a esultare: «Complimenti per questo bel risveglio!»

Il presidente del Napoli, dopo mesi di silenzio, torna ad esultare e twittare al termine della partita contro il Sassuolo

Dopo il terzo cambio in panchina, il presidente del Napoli De Laurentiis può tornare ad esultare per la sua squadra e a twittare. Lo ha fatto subito dopo la vittoria per 1-6 in trasferta con il Sassuolo:

“Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!”

Una soddisfazione per De Laurentiis

Una vittoria che segna, si spera, uno spartiacque tra il prima e il dopo della formazione azzurra in questo campionato. Ci sono voluti diversi mesi e tre cambi di allenatori per De Laurentiis per compensare agli errori commessi in estate quando aveva scelto Rudi Garcia come sostituto di Spalletti.

Il Sassuolo è meglio del Prozac. Oppure, per dirla alla Albanese, più Sassuolo per tutti. Ma neanche l’arrendevolezza del retrocedendo avversario (la Serie B si avvicina a vista d’occhio) riuscirà a sminuire la serata di goduria che il Napoli si regala e regala ai propri tifosi. Sei a uno al Sassuolo. Sei gol che sono come le seicentomila lire di “Miseria e nobiltà”: chi le ha viste mai. Bisogna darne merito ai calciatori e all’allenatore. Perché il Napoli era anche andato sotto di un gol e nel primo tempo, in due minuti, ha rimontato con due reti fotocopia che sono evidentemente figlie del lavoro settimanale di Calzona.

