Delio Rossi: «Calzona? Solo Padre Pio sarebbe riuscito in due giorni a sistemare tutto»

A Radio KissKiss Napoli: «Se cambi tre allenatori comunque il colpevole è la società, vuol dire che c’è qualche problema»

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio, Fiorentina e Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli di Calzona:

«Calzona ha avuto poco tempo per preparare la partita e quand’è così alla squadra puoi dire soltanto di giocare come sa, dando poi indicazioni dalla panchina. Solo Padre Pio sarebbe riuscito in due giorni a sistemare tutto. Una volta che ho scelto il sistema di gioco posso metterci un correttivo, cambiare qualcosina, ma l’identità e il sistema rimangono lì e su quello si lavora. Poi se mi accorgo che non è idoneo allora cambio. Se cambi tre allenatori comunque il colpevole è la società, vuol dire che c’è qualche problema».

Il Napoli risponde agli stimoli, mostra attaccamento alla vita (Corsport)

Calzona il rianimatore: il Napoli risponde agli stimoli, mostra attaccamento alla vita. Lo scrive il Corriere dello Sport con Alessandro Barbano.

Come un malato dato per spacciato, i cui organi improvvisamente abbiano ripreso a funzionare, ma con i livelli del sangue ancora molto al di sotto del minimo vitale. Ecco il Napoli che il rianimatore Calzona ha preso in carico, misurandone la capacità di reazione contro un avversario molte spanne sopra. Al netto della gravità del virus, la diagnosi è incoraggiante. Perché questa squadra è viva, risponde agli stimoli, mostra un attaccamento alla vita che potresti definire orgoglio. E, rimessa nelle condizioni ideali, cioè nella postura tattica del suo abituale quattro-tre-tre, è anche in grado di mandare a memoria alcuni automatismi del passato. È poco per vincere contro una big, nonostante il Barcellona sceso al Maradona ieri sera non è certo quello di Messi e neanche quello del primo Xavi. Tuttavia i blaugrana tirano in porta quattro volte e nell’ultima il tempismo di Lewandowski brucia sul tempo Di Lorenzo e Meret, bucando la porta azzurra con un rasoterra che ha tutta la perfidia del cannoniere polacco.

Il Napoli è vivo. Da Calzona più intelligenza che sarrismo incosciente: 1-1 col Barcellona Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 in Champion League col Barcellona dopo aver pareggiato quattro giorni fa in extremis contro il Genoa. È difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Se avesse rischiato di più, avrebbe potuto subire più gol. Invece adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

ilnapolista © riproduzione riservata