De Laurentiis parlerà domani al summit del Financial Times

Tanti i temi in programma che coinvolgono il mondo della finanza e del calcio, tra investimenti, diritti tv e soldi arabi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non sarà quasi sicuramente al Mapei Stadium questo pomeriggio per Sassuolo-Napoli, recupero della 21ª giornata rinviata per l’impegno in Supercoppa italiana. Il patron è impegnato nel forum promosso dal Financial Times dove sono previsti tra gli interventi di Gopaladesikan (Atalanta), Gerry Cardinale (Milan), Souloukou (Roma) e Texas. Secondo il programma del summit il presidente del Napoli dovrebbe prendere la parola domani

De Laurentiis al summit

Questa la presentazione del Summit del Financial Times

Il Business of Football Summit torna nel 2024 per la sua sesta edizione per continuare la sua esplorazione delle forze finanziarie che trasformano il calcio. Mentre sempre più capitali privati si riversano nel calcio, con l’accordo di Sir Jim Ratcliffe di acquistare una quota da 1,3 miliardi di dollari nel Manchester Utd, l’ultimo accordo di alto profilo, resta la domanda su quanto possano essere redditizi questi investimenti.

Più in generale, il divario di ricchezza tra i club d’élite e il resto del calcio è ancora un grande punto di discussione, anche se le strutture normative sono inasprite. Al centro dell’attenzione ci sono anche l’espansione dei tornei internazionali, le ultime gare d’appalto per i diritti dei media, le ambizioni dell’Arabia Saudita di diventare una potenza calcistica, l’aumento degli investimenti nel calcio femminile e la sentenza della Corte di giustizia europea sulla risposta della UEFA e della FIFA alla Super League europea. .

Il Business of Football Summit riunirà i principali investitori, dirigenti di club e campionati, regolatori, emittenti, innovatori tecnologici, consulenti e altri influencer chiave per discutere di questi temi e molto altro. Condivideranno le loro intuizioni discutendo con i giornalisti del FT, sia di persona a Londra che virtualmente davanti a un pubblico globale.

