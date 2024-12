Serie A: l’eurogol di De Ketelaere è il più bello della giornata

Al 22′ di Genoa-Atalanta De Ketelaere sblocca la partita con un gran tiro da fuori area. Per il calciatore belga è la stagione del riscatto

Serie A: l’eurogol di De Ketelaere è il più bello della ventiquattresima giornata

Abbiamo raccolto i gol più belli della ventiquattresima giornata di Serie A.

Vince l’eurogol di De Ketelaere in Genoa-Atalanta

1. Il gol di De Ketelaere in Genoa-Atalanta

Al 22’ De Ketelaere segna un eurogol che abbiamo definito alla Cantona. Stop di destro e tiro da sinistro fuori area. Il calciatore belga sta vivendo a Bergamo la stagione del riscatto.

2. Eurogol di Gaetano in Cagliari-Lazio

Al 51’ Gaetano illude il Cagliari di riaprire la partita contro la Lazio segnando l’1-2. Eurogol del centrocampista in prestito dal Napoli, destro da fuoriarea piazzato sotto l’incrocio dei pali. Provedel non può nulla.

Goal CAPOLAVORO di Gaetano ☄️

La prima rete in rossoblu è un gioiellino ⭐️ #CagliariLazio #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/zU0AUULbJa — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 10, 2024

3. Il gol di Gonzalez in Fiorentina-Frosinone

Al 53’ bellissimo tiro di potenza di Nico Gonzalez che chiude la partita portando la Fiorentina al quarto gol.

Nico Gonzalez torna al gol con un destro al volo🌟⚽️

Il Franchi in festa per il suo numero 🔟#FiorentinaFrosinone #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/IEWv91iL5L — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 11, 2024

4. Il gol di Theo Hernandez in Milan-Napoli

Al 25’ Theo Hernandez sblocca la partita contro il Napoli e si assicura quella che poi sarà una vittoria di corto muso. Leao allunga verticalmente per Theo, che accelera e tira in porta.

In arrivo il Treno Theo 🚄

Assist di Leao e Theo ringrazia 🤩#DAZN #MilanNapoli pic.twitter.com/uvn7tHdCkW — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 12, 2024

5. Il primo gol di Orsolini in Bologna-Lecce

AL 27’ Posch passa la palla a Orsolino sulla fascia destra. L’attaccante sistema la palla con il sinistro e poi calcia di destro. Palla che passa sotto le gambe di Falcone, beffato, e porta il Bologna al doppio vantaggio.

È tornato 𝗢𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 🐻

Prima di destro e poi col mancino: 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗖𝗢 🪄#BolognaLecce #DAZN pic.twitter.com/cVaCnlqRjt — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 11, 2024

Settimana scorsa, il gol più bello lo aveva firmato Kvara

Siamo all’87’, il Napoli ha pareggiato con il Verona grazie al gol di Ngonge (poi è stata assegnata l’autorete a Dawidowicz) e sta cercando di completare la rimonta. All’improvviso Kvara, protagonista assoluto del match, riceve palla da Mazzocchi al limite dell’area e piazza un illuminante destro a giro in rete. Rimonta completata. Di sicuro il gol più bello della settimana.

