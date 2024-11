Il georgiano scatenato per tutto il match completa la rimonta del Napoli con un meraviglioso tiro a giro

Il destro a giro di Kvaratskhelia illumina la ventitreesima giornata di Serie A

Un altro weekend di Serie A è volato e noi abbiamo raccolto i gol più belli di questa giornata, come fatto settimana scorsa.

1.Il tiro a giro di Kvaratskhelia in Napoli-Verona

Siamo all’87’, il Napoli ha pareggiato con il Verona grazie al gol di Ngonge (poi è stata assegnata l’autorete a Dawidowicz) e sta cercando di completare la rimonta. All’improvviso Kvara, protagonista assoluto del match, riceve palla da Mazzocchi al limite dell’area e piazza un illuminante destro a giro in rete. Rimonta completata. Di sicuro il gol più bello della settimana.

2. Il gol di Dybala in Roma-Cagliari

La Roma di De Rossi ieri ha annichilito il Cagliari firmando un 4-0 netto. Spettacolare l’azione che ha portato i giallorossi a raddoppiare il vantaggio al 23’ grazie al gol di Dybala. L’azione inizia e termina con l’argentino. Velo dell’attaccante giallorosso per Cristante, che apre per El Shaarawy. Il 92 della Roma mette giù la palla e con un tunnel a Zappa la passa a Pellegrini, che a sua volta la dà a Lukaku. Il belga con un velo favorisce l’inserimento di Dybala che mette la palla in rete.

3. Il gol di Volpato in Bologna-Sassuolo

Bologna-Sassuolo 1-1 al 33’, poi arriva il passaggio di Llorente a Volpato, che segna un bellissimo gol calciando benissimo con il sinistro.



4. Il secondo gol di De Ketelaere in Atalanta-Lazio

A Bergamo stiamo assistendo alla rinascita di Charles De Ketelaere. In ombra al Milan (situazione che ci ricorda quella di Lindstrom al Napoli), con l’Atalanta sta trovando tutto lo spazio che merita. Dopo aver segnato un rigore al 43’, al 76’ firma la doppietta con un gran gol: passaggio di Scamacca, De Ketelaere va sull’esterno destro, entra in area e stordisce Pellegrini con una finta, segnando poi con un bel mancino.

5. Il 3-2 di Ferguson in Bologna-Sassuolo

83’ minuto, Bologna-Sassuolo 2-2. Poi ai limiti dell’area Zirkzee apre per Ferguson, che tira con l’esterno potente in rete. Gol pesantissimo, che completa la rimonta del Bologna.

