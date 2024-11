Contro il Leverkusen, il Bayern ha rasentato l’umiliazione (Sueddeutsche)

Tuchel non aveva idea di come sorprendere i suoi avversari, il 3-0 ha evidenziato la rassegnazione del Bayern già incapace di reagire

Il big match di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco è finito 3-0 per i giocatori di Xabi Alonso. Una lezione di calcio impartita a Thomas Tuchel sottolineata anche dalla Sueddeutsche.

“Il 3-0 sul tabellone dopo 95 minuti, suggerisce che il Bayer ha dimostrato la sua forza e che il Bayern si è probabilmente sentito inferiore rispetto all’avversario. Ora cinque punti separano le due squadre ma l’impressione è che tra sfidante e campione in carica ci sia una distanza abissale“.

Il Bayern ha subito una lezione di calcio

Come scrive il quotidiano tedesco, “entrambi gli allenatori avevano escogitato qualcosa di speciale per una partita speciale“. Il Leverkusen ha giocato senza Jeremie Frimpong che di solito è il titolare inamovibile. Alonso ha preferito Josip Stanisic come soluzione più difensiva. Sugli esterni lo spagnolo ha scelto Nathan Tella e Amine Adli per sfruttare le loro qualità di velocità in attacco, senza una vera punta davanti.

Tuchel invece ha cambiato poco. Solo la difesa era diversa rispetto alle ultime uscite. Questo perché l’allenatore “ha potuto finalmente scegliere tra un’ampia gamma di difensori centrali“.

“Ma mentre il Bayern ha dovuto aspettare l’intervallo per adattarsi ai cambiamenti, il Bayer ha impiegato poco meno di un quarto d’ora. La squadra di Tuchel non aveva idea di come sorprendere i suoi avversari ormai ben organizzati. Il Bayer 04, invece, si è entusiasmato nella Bayarena“.

Nel secondo tempo ci si aspettava una reazione da parte del Bayern. La squadra di Tuchel ha abituato i suoi tifosi a mettere in mostra le migliori qualità proprio nella partite più difficile. “Nessuno poteva immaginare che i potenti bavaresi non sarebbero più stati in grado di reagire. Ma questo è successo, e anzi è andata persino peggio“.

Infatti dopo il 2-0, la squadra di Xabi Alonso ha cercato di congelare la partita, cercando di gestire palla e risultato. “Il modo in cui il Bayer ha difeso il vantaggio per 2-0 con tanto duro lavoro ma senza troppi sforzi ha rasentato una umiliazione per il Bayern, che ormai sembra un campione molto, molto stanco“. Alla fine c’è pure il 3-0 nella rassegnazione generale del Bayern.

