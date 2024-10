Ugolini: «Il Napoli si è sfaldato, figlio di tante scelte sbagliate. Mazzarri non rischia»

A Sky Sport: «C’è un nervosismo che serpeggia da tempo, figlio di scelte societarie che non hanno pagato»

Ugolini: «Il Napoli si è sfaldato, figlio di tante scete sbagliate. Mazzarri non rischia».

Ugolini: «non è un problema del mercato, è partito solo Kim»

Ugolini: «La contestazione? È pure vero che il Napoli ha venti punti in meno rispetto allo scorso anno. È una realtà che lentamene e inesorabilmente si è sfaldata. Tante scelte sbagliate. Della maggior parte delle quali si è assunta la responsabilità De Laurentiis. Al timone resta Mazzarri, non penso che ci siano altre situazioni, non penso che il problema sia solo l’allenatore, è una squadra che non riesce a trovare se stessa anche in campo. C’è un nervosismo che serpeggia da tempo, figlio di scelte societarie che non hanno pagato, soprattutto dal punto di vista dell’impostazione, non è un problema del mercato, è partito solo Kim.

«Il mercato ha anche tolto tanto: Elmas, Zielinski».

Ugolini: «È difficile trovare una spiegazione, ancora di più la soluzione. Ci vorrebbe una generale assunzione di responsabilità per quel che non sta funzionando. Il mercato può dare qualcosa ma il mercato ha anche tolto tanto: Elmas, il contratto di Osimhen che si è protratto a lungo, Zielinski, il club non ha avuto la forza, Adl ha fatto mea culpa ma non è riuscito a dare un nuovo inizio a una squadra che tutti pensavano potesse ripetersi».

