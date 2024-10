Pedullà: “Il mercato del Napoli sembra fatto da un call center”

“L’operazione Traorè non è altro che la fotografia del momento del Napoli. Avrebbe dovuto rinforzarsi almeno una settimana fa”.

Il Napoli sta per ufficializzare il prestito di Hamed Traorè dal Bournemouth; l’ex Sassuolo, però, dovrà sottoporsi alle visite mediche e il suo trasferimento in azzurro non è scontato. Traorè, infatti, è stato affetto dalla malaria e non gioca da qualche mese.

Pedullà: “Il Napoli ha bisogno di gente pronta, Traorè non arriva da un periodo brillante”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato questa trattativa sul suo sito:

“Quest’operazione non è altro che la fotografia del momento del Napoli. Non discutiamo Traorè, ma soprattutto la priorità rispetto ad altri ruoli da coprire, fermo restando che l’ex Sassuolo non è reduce da un periodo brillante. Il club azzurro avrebbe avuto bisogno di rinforzarsi almeno una settimana fa, invece fin qui ha ufficializzato soltanto Mazzocchi, si è mosso quasi una settimana fa su Barak, segue varie piste e memorizza dati come se fosse il centralismo di un call center. E pensiamo anche che i rinforzi a questo punto non abbiano più la stessa priorità, bisognava pensarci prima. È una provocazione, ma neanche tanto… Oltretutto il Napoli ha bisogno di gente pronta, competitiva, per un abbozzo di Rinascita dopo sei mesi e passa assurdi”.

«Quando Traoré era a Sassuolo ed io ero il suo agente, ho ricevuto una telefonata da De Laurentiis che mi chiedeva informazioni sul ragazzo. È sempre molto strano per quanto mi riguarda che chiami il presidente quando in società c’è un direttore sportivo, per cui lo dissi a Giuntoli che mi ringraziò. La cosa però andò avanti per poco tempo, erano più informazioni che altro».

La trattativa spiegata da Fabrizio Romano:

Esami medici prenotati per Hamed Junior Traoré come nuovo giocatore del Napoli. Napoli e Bournemouth hanno ormai tutti i documenti pronti per l’affare Hamed Junior Traoré. Confermata la mossa del prestito – Opzione di 25 milioni per la clausola di acquisto a giugno, non obbligatoria.

