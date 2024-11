Il governo boccia la proposta all’unanimità della commissione di destinare quei soldi allo sport di base e alla lotta ludopatia: «Pensa solo ai suoi amici presidenti di Serie A»

Scontro Abodi-Berruto sui soldi delle scommesse al calcio. «Hai un disagio». «Il disagio è avere un ministro come te»

“Durissimo scontro alla Camera tra il deputato democratico Mauro Berruto e il ministro dello Sport Andrea Abodi dopo la bocciatura in commissione da parte del governo della proposta parlamentare, che vedeva l’unanimità da parte di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, sull’utilizzo dell’extratassazione degli utili di società di scommesse sportive a favore dello sport di base e alla lotta alla ludopatia”. Riporta così l’Ufficio stampa del gruppo del Pd lo scontro in Commissione Cultura della Camera di oggi tra il ministro dello Sport, Andrea Abodi e il responsabile per le politiche dello Sport per il Pd, Mauro Berruto

Oggetto della discussione la volontà di Abodi di destinare alle squadre di Serie A i proventi del fondo creato con la tassazione degli extraprofitti delle società di scommesse legate al calcio (si parlava di uno 0,5%), in “contraddizione assoluta”, osserva Berruto, con quanto deciso all’unanimità in Commissione.

I deputati dell’organismo parlamentare presieduto da Federico Mollicone, hanno infatti messo a punto da mesi un testo che destina gli 80 milioni del fondo a iniziative di carattere sociale e culturale nelle scuole, per la parità di genere nelle attività sportive anche a carattere manageriale, per la diffusione dello sport come antidoto alla solitudine e alla violenza giovanile, solo per citarne alcune

“La verità è che il ministro vuole dare quei fondi ai club di Serie A, un ulteriore regalo ai soliti noti”, ha detto Berruto lasciando la commissione in polemica. Al termine dei lavori lo scontro è proseguito nei corridoi di Montecitorio, dopo che Abodi era intervenuto in commissione dicendo “quel Berruto ha un disagio”.

Le urla hanno attirato le attenzione dei commessi: “Tu hai un disagio, sei una delusione”, ha insistito Abodi, cui Berruto ha risposto: “Basta insultare, il disagio è quello del mondo dello sport ad avere un ministro che pensa solo ai suoi amici sella Serie A”. Abodi che ha replicato: “Ho capito chi sei”. “Anche io ho capito chi è lei – ha detto ancora Berruto – informi pure di questo le società di Serie A, informi il ministro ombra signor Mezzaroma”.

