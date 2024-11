Politano, oggi l’incontro per il rinnovo: l’offerta dell’Al Shabab (7 milioni l’anno) è ancora valida

Il Napoli continua a muoversi nel calciomercato tra rinnovi e nuovi acquisti.

Oggi ci sarà l’incontro per il rinnovo di Politano, con l’ombra dell’Al Shabab ancora su di lui.

Il giornalista Nicolò Schira su X:

“L’offerta dell’Al Shabab (12M) a #Napoli è ancora sul tavolo per firmare Matteo #Politano . Pronto un contratto fino al 2026 (7M/anno). Politano ha dato la priorità al Napoli per prolungare. Atteso oggi a Riyad l’incontro tra il suo agente e il Napoli: o si chiude il rinnovo o partirà subito“.

Schira ha anche riportato l’interesse dell’Empoli per Gaetano:

“L’Empoli vuole in prestito Gianluca Gaetano del Napoli”

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Ngonge del Verona ha completato le visite mediche.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive su X:

“Cyril Ngonge ha completato oggi le visite mediche da giocatore del Napoli e poi firmerà il contratto; € 18 milioni più € 2 milioni di aggiunte all’Hellas Verona.

Hamed Traoré ha già completato le visite mediche diventando il nuovo giocatore del Napoli più tardi oggi”.

