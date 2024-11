Osimhen andrà sul mercato in estate con una clausola di 150 milioni (Sky)

Il caso di Osimhen assomiglia a quello di Cavani e Lavezzi: si stringe un patto con De Laurentiis, del tipo: io rimango un altro anno e poi in estate tu presidente valuterai le offerte in arrivo.

Negli studi di Sky Sport si analizzano le dichiarazioni di Osimhen sul futuro alla Cbs. Gianluca Di Marzio ha sottolineato che il rinnovo è solo la porta alla cessione nella prossima sessione di mercato:

«Il caso di Osimhen assomiglia molto a casi precedenti, sempre di attaccanti del Napoli, come Cavani e Lavezzi: si stringe un patto con De Laurentiis, del tipo: io rimango un altro anno e poi in estate tu presidente valuterai le offerte in arrivo. Il rinnovo di Osimhen è sopra i 10 milioni di euro, fuori dai parametri della SSC Napoli. Ma il nigeriano ha fatto un passo verso il club azzurro, rinnovando: senza rinnovo, si svendeva a luglio. E invece, il nigeriano andrà sul mercato con una clausola da 150 milioni di euro: dovranno essere offerte vicino al valore della clausola per essere accettate dal Napoli, ma c’è un accordo di base fra l’attaccante e il Napoli»

Osimhen sul futuro

«Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già deciso. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare, so quale sarà il mio prossimo passo».

Osimhen ha parlato ovviamente delle insistenti voci di mercato che lo associano alla Premier League:

«Penso che il 60% delle voci di mercato su di me sono legate alla Premier League. Chiaro che è uno dei campionati più grandi del mondo. Per adesso voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi darò seguito alla decisione che ho già preso».

