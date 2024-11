Orsato non può arbitrare Inter-Juve, paga ancora il giallo non dato a Pjanic sei anni fa (Repubblica)

“E’ il miglior arbitro italiano, è una sconfitta per il calcio italiano e per il sistema Paese”

Inter-Juventus del 2018. 2-1 per l’Inter. Pjanic, già ammonito, fa un fallo da ammonizione a centrocampo. Orsato nicchia. Il Var non poteva intervenire, da protocollo. La Juve rimonta e vince. Il Napoli perde il giorno dopo a Firenze. E’ lo “scudetto perso in albergo“ da Sarri. Sono passati 6 anni e Orsato non può arbitrare Inter-Juventus, domenica sera. Sconta il precedente.

Orsato sconta i precedenti

Lo spiega Repubblica, che legge questa sorta di esilio del “miglior arbitro italiano” come “una sconfitta per il calcio italiano e per il sistema Paese”.

“Sarebbe stato l’uomo giusto al posto giusto. Sarebbe stato, ma non lo sarà. Daniele Orsato non arbitrerà Inter-Juventus domenica. E non perché non lo meriti. No. Succede perché l’Italia è un Paese in cui se un arbitro sbaglia, finisce per rischiare davvero sul lato personale. Un Paese in cui le pressioni sono tali che la designazione per la partita dell’anno diventa una questione di ordine pubblico, o quasi”.

E’ pure un periodaccio, questo, per gli arbitri. Dopo il servizio delle Iene.

Eppure, continua Repubblica, “Orsato ha arbitrato una semifinale dell’ultimo Mondiale, Argentina-Croazia. Ha diretto la finale di Champions del 2020, Bayern-Psg, senza l’ombra di un errore. Ha chiuso il 2023 come secondo miglior arbitro del mondo per l’istituto che cura questo tipo di classifiche. Però in Italia non possiamo affidargli la partita più importante, quella che potrebbe decidere in anticipo la corsa scudetto, perché in quella stessa partita ha commesso un errore. Non in questa stagione e nemmeno in quella passata. Ma sei anni fa”.

“Per tre stagioni Orsato non ha più arbitrato l’Inter, poi l’ha ritrovata 4 volte nelle ultime due, mai in questa in corso. Sei anni dopo, non può ancora arbitrare questa partita”.

Repubblica scrive di “decisione condivisa: il clima incendiario di queste settimane, frutto delle lotte interne all’Aia, non lo permette”.

ilnapolista © riproduzione riservata