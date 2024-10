Napoli, contatti col padre di Samardzic: nodo sui diritti d’immagine (Di Marzio)

Il Napoli è in trattativa per acquistare Samardzic dall’Udinese.

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, vanno avanti i colloqui tra il padre del giocatore e la società e il tema centrale sarebbero i diritti d’immagine:

“La novità delle ultime ore sono i colloqui della società con il padre di Samardzic. Il tema in questo momento sono gli accordi con gli sponsor legati ai diritti d’immagine del calciatore. Una questione che, come noto, rappresenta da sempre un focus centrale nelle trattative del Napoli e di Aurelio De Laurentiis.

Dunque è questo il punto su cui occorre trovare un accordo in queste ore, più che l’ingaggio del calciatore o la cifra del cartellino. Da vedere i potenziali sviluppi, ma il fatto che sul tavolo ci siano già i diritti d’immagine è un chiaro indizio di come le negoziazioni stiano andando avanti positivamente alla ricerca di un’intesa totale”.



Anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano dà degli aggiornamenti sulla trattativa su X:

“Napoli continua a lavorare sull’accordo per Lazar Samaedzic con l’Udinese e le negoziazioni stanno avanzando ad un punto cruciale. Sensazioni positive sia da parte del club che del giocatore”

🔵 Napoli keep working on Lazar Samardzic deal with Udinese as negotiations are advancing to crucial stages. Positive feelings on both club and player side.

Meanwhile, Napoli’s first signing Pasquale Mazzocchi is set to undergo medical tests today after joining on €3m deal. pic.twitter.com/8W3jZFU4YU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024