Mazzocchi: dura quattro minuti la sua partita, subito espulso. Il Torino raddoppia: 2-0

Disastroso ingresso dell’ex Salernitana. Entra a gamba alta, si fa cacciare e il Napoli becca anche il secondo gol.

Mazzocchi: dura quattro minuti la sua partita, subito espulso.

Mazzocchi passa alla storia (si fa per dire)

Passerà alla storia (si fa per dire) Mazzocchi che Mazzarri manda in campo all’inizio del secondo tempo col Torino in vantaggio per 1-0. Mazzarri sistema la difesa a tre. Mazzocchi entra, va sul fondo e fa partire un bel cross. Dopodiché però entra a gamba alta con una scarpata sulla coscia dell’avversario e l’arbitro Mariani (ha avuto persino bisogno del Var) giustamente lo espelle. Il Napoli resta in dieci e il Torino subito raddoppia con Vlasic: 2-0.

Antonio Conte in tribuna l’unica buona notizia

Antonio Conte in tribuna per Torino-Napoli e dopo un quarto d’ora di gioco è per distacco la miglior notizia proveniente da Torino. Il tifoso deve essere libero di sognare. Si ritrova ogni tanto inquadrato Mazzarri che anche lui è in tribuna squalificato e può finalmente ossigenarsi alla vista di Antonio Conte.

Poi che la sua presenza in tribuna possa essere un indizio sulla sua presunta prossima squadra, cioè il Napoli, è tutto da verificare. Ovviamente. In settimana Sportitalia ha lanciato la notizia di un nuovo incontro con Aurelio De Laurentiis. Incontro nel corso del quale il presidente produttore cinematografici ha rilanciato per portare Conte l’anno prossimo sulla panchina del Napoli. Secondo Sportitalia, Conte avrebbe preso tempo, non sarebbe molto convinto dell’offerta anche perché allettato dal Milan.

In realtà Conte ha già rifiutato il Napoli una volta. Prima dell’ingaggio di Mazzarri, in un incontro all’Hotel de Russie di Roma che il Napolista raccontò in esclusiva.

