Lavezzi, il figlio: “Basta inventare falsità su mio padre, nessuna overdose”

Tanta rabbia emerge dal suo post social perché continua a sentire varie illazioni sulla vita di suo padre

La vita di Ezequiel Lavezzi nelle ultime settimane è avvolta da un mistero dopo il ricovero per una ferita. Su di lui girano voci di ogni genere che hanno spinto il figlio Tomas a condividere su Instagram una storia per far chiarezza. Tanta rabbia per lui che continua a sentire varie illazioni sulla vita di suo padre. A seguire le sue parole:

“Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono”

Il ‘Pocho’ era finito in ospedale e i familiari hanno sostenuto che fosse caduto da una scala. Secondo alcuni media sudamericani, però, il 38enne avrebbe avuto un malore legato alla sua tossicodipendenza e si sarebbe ricoverato per disintossicarsi.

Il mistero di Lavezzi

Da una foto postata sui social dal fratello del Pocho Diego Lavezzi si era visto nei giorni scorsi il Pocho a casa e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze, come era stato diffuso dai media argentini nelle ore successive al misterioso incidente che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale con una clavicola fratturata. Nell’immagine si vede Ezequiel che dorme sul divano di casa, “Smettetela di inventare scemenze. Rispetto per lui e per la famiglia. Ricoverato, che palle! Parliamo del nostro Paese che adesso è messo veramente male!”. La foto è stata postata proprio per fare chiarezza sulle voci incontrollate che stavano girando sulle sue condizioni. Resta infatti un giallo la caduta in casa dell’ex attaccante argentino di mercoledì scorso a Punta del Este, in Uruguay.

Anche il figlio dell’ex calciatore, Tomas, ha cercato di rassicurare: “Per tutti coloro che sono preoccupati, mio padre sta bene. Smettetela di inventare versioni perchè dietro a tutto questo c’è una famiglia”. Si sa poco delle reali condizioni del ‘Pocho’: si era parlato di una ferita all’addome e di una frattura della clavicola ma non ci sono conferme.

