Il presidente deve intervenire urgentemente sul mercato. Mazzarri in conferenza stampa ha dimostrato di aver visto un’altra partita

Il Napoli non ha più il centrocampo: dopo Elmas e Anguissa, ha perso Cajuste e non si sa Zielinski

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli in chiave salvezza. Così ha respinto il tentativo di recupero in classifica della Salernitana. Il presidente nell’attesa conferenza stampa annunciata per il 24 gennaio (ancora attesa quella del 12 agosto in cui avrebbe dovuto rivelare gli obiettivi della squadra) potrà finalmente svelare l’obiettivo: la salvezza. Mah al di là degli scherzi (e spero che sia così) il Napoli ha vinto una partita sporca ma direi che al di là della brutta prestazione ha meritato la vittoria. La Salernitana ha messo il pullman davanti la porta con sempre tutti i giocatori dietro la linea della palla e ha fatto un solo tiro in porta, quello del gol.

Guido – Cesare accontentiamoci del brodo perché la carne costa. I giocatori al di là della prestazione modesta, specialmente nel primo tempo, hanno un grande merito. Averci creduto fino in fondo. Trovando un gol di rabbia al 95°. E questo almeno sgombra il campo da chiacchiere di cortile. Certamente aver vinto ed in extremis contro l’ultima in classifica, per di più decimata, è la prova evidente che i grandi problemi di questa squadra restano tutti lì. Fase difensiva carente. Mancanza di riaggressione. Attaccanti inconcludenti. E purtroppo dai nomi che circolano nella campagna acquisti non arrivano notizie confortanti. Fortunatamente il presidente ci ha abituato a sorprese e colpi di teatro. Quindi restiamo in attesa. Io resto dell’idea che fa benissimo a non farsi prendere per la gola per prendere giocatori normalissimi ipervalutati.

Cesare – Torniamo al match. Il primo tempo è stato orribile con il Napoli schierato con il solito 4-3-3 e sottotono, con un giro palla lentissimo e senza mai tirare in porta. Abbiamo preso un gol a difesa schierata e per fortuna abbiamo pareggiato all’ultimo minuto del primo tempo con un rigore che Mourinho definirebbe “moderno”. Nel secondo tempo Mazzarri ha provato a cambiare l’inerzia della partita modificando più volte il modulo prima con la difesa a 3 con un 3-5-2 iniziale diventato 3-4-1-2 con l’entrata di Raspadori seconda punta e con Kvara sottopunta per poi chiudere con il 4-4-2 riportando Kvara sulla fascia. Nemmeno nel secondo tempo il Napoli ha entusiasmato anche se però ha giocato un po’ meglio con un paio di occasioni clamorosamente sprecate. Comunque i giocatori si sono impegnati come hai detto tu e hanno lottato anche se vanno fatte alcune considerazioni. Ad esempio l’ex-giovane Gaetano, che avrebbe dovuto sfruttare l’occasione da titolare, invece anche oggi ha fallito. Lobotka, che l’anno scorso non sbagliava un passaggio, commette spesso degli errori tecnici non da lui. Politano non è quello della prima parte del campionato. Raspadori ha giocato malissimo. Kvara ha provato a prendere la squadra in mano con sprazzi che hanno alzato il livello tecnico e ha creato qualche occasione ma continua a mangiarsi gol incredibili. E lo stavamo pagando caro ancora una volta.

Guido – Tutto giusto. Comunque in conferenza stampa Mazzarri è sembrato aver visto un’altra partita parlando di una squadra che ha giocato come piace a lui dimenticando che se all’ultimo secondo Rrahmani non avesse segnato il gol della vittoria staremmo parlando dell’ennesimo disastro e delle sue dimissioni. L’unica cosa su cui concordo è che nel finale la squadra ha lottato dando l’impressione di star recuperando dal punto di vista atletico. Comunque abbiamo perso per l’ennesimo infortunio muscolare Cajuste e con Zelinski indisponibile per dichiarato problema fisico (?), la partenza di Anguissa per la Coppa dìAfrica e la vendita di Elmas, a centrocampo stiamo veramente messi male.

Cesare – Sì sì la conferenza stampa ha dell’incredibile! Comunque rimane il mistero Lindstrom diventato la riserva della modesta riserva Zerbin e anche il mistero di Demme che viene dichiarato da tempo fuori dal progetto ed in partenza ma oggi quando entrato ha fatto bene. Il presidente deve intervenire urgentemente sul mercato. È in grave ritardo. Con tutto quello che è accaduto ci saremmo aspettati ai primi di gennaio l’annuncio di 3-4 forti giocatori e invece abbiamo venduto Elmas, è arrivato Zaccagni (riserva nell’ultima in classifica) e basta. Il campionato è ancora lungo e soprattutto c’è da onorare lo scudetto cucito sulla maglia. Inoltre ci sono gli ottavi di Champions con il Barcellona da onorare e da giocare tra pochi giorni la Supercoppa italiana. Quindi il Napoli potrebbe, considerando tutti gli aspetti, alla fine non raccogliere nulla ma ha il dovere di onorare la maglia e i suoi tifosi.

Guido – Mi ripeto. Anche io penso che Traorè e Barak non sono giocatori capaci di cambiare le sorti della squadra. Ma a gennaio di giocatori di tal fatta non se ne trovano. E penso anche che se qualche giocatore forte arriverà ciò avverrà negli ultimi giorni di mercato quando Dela potrà far valere il fatto di avere risorse. A meno che … non consideri andata questa stagione, e ci sta pure, e voglia concentrare gli investimenti nella prossima estate. In fondo non è proprio razionale spendere una barca di soldi seguendo le idee di un tecnico cha a giugno certamente va via.

LE SENTENZE

Gollini – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Mario Rui- Cesare: modesto Guido: sufficiente

Rrahamani- Cesare: buono; Guido: buono

Juan Jesus- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Cajuste- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Lobotka- Cesare: sufficiente; Guido: discreto

Gaetano- Cesare: scarso ; Guido: moscio

Politano- Cesare: scarso ; Guido: insoddisfacente

Simeone- Cesare: modesto ; Guido: sufficiente

Kvara-Cesare: buono; Guido: buono

Raspadori- Cesare: scarso; Guido: sufficiente

Zerbin- Cesare: modesto; Guido: non male

Demme- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Mazzarri- Cesare: mah; Guido: s.v.

