Guardiola batte Spalletti e Inzaghi per il Best FIFA Men’s Coach Award 2023

«Complimenti a Luciano per l’incredibile stagione col Napoli, hai vinto lo scudetto dopo tanti anni. E complimenti anche a Simone, soltanto io so come è stata dura la finale di Champions contro un’Inter meravigliosa»

Pep Guardiola (Manchester City) si è aggiudicato il ‘The Best FIFA Men’s Coach’ per l’edizione 2023 battendo Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.

Luciano Spalletti e Simone Inzaghi erano gli altri due finalisti, insieme a Guardiola del Best FIFA Men’s Coach Award 2023, il premio internazionale per il miglior allenatore al mondo nell’anno 2023. Subito dopo aver ricevuto il premio arrivano i complimenti del manager dei Citizens ai suoi avversari, specialmente al tecnico nerazzurro:

I complimenti di Guardiola per Spalletti e Inzaghi

Nel corso della serata verranno assegnati i premi per il miglior calciatore (finalisti Haaland, Mbappe e Messi), miglior calciatrice (Bonmati, Caicedo ed Hermoso), miglior portiere maschile (Bounou, Courtois ed Ederson), miglior portiere femminile (Arnold, Coll ed Earps) e miglior allenatore femminile (Giraldez, Hayes e Wiegman). Saranno inoltre decretati i vincitori del FIFA Puskas Award, del FIFA Fair Play Award e del FIFA Fan Award e verrà svelata la selezione finale degli undici migliori calciatori e delle undici migliori calciatrici – da una lista di 23 candidati per parte – che formeranno le rispettive top 11 FIFA FIFPRO.

