Gigi Riva ricoverato per malore. Sta meglio (Corsport)

L’ex attaccante del Cagliari e della Nazionale si era sentito male ed era stato ricoverato in ospedale a Cagliari. Nei prossimi mesi si sottoporrà ad un intervento al cuore

Gigi Riva, 79 anni, l’uomo simbolo del Cagliari, è stato ricoverato al Brotzu per un malore che l’ha colpito mentre si trovava in casa. A darne notizia, a livello nazionale, è il Corriere dello Sport: “Rombo di tuono”, che compirà ottant’anni il prossimo sette novembre, sta comunque meglio visto l’aiuto rapido di medici e sanitari. Riva è stato poi sottoposto ad alcuni controlli medici in vista di un intervento, piccolo, al cuore, che dovrà subire a breve.

“Paura per Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari, della Nazionale e capocannoniere storico dell’Italia. ‘Rombo di Tuono’ è stato ricoverato ieri (domenica 21 gennaio) in ospedale a Cagliari. Due giorni fa infatti, il protagonista dello scudetto rossoblù nel 1970 si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Il motivo? Un malore improvviso che ha spaventato la famiglia.

L’intervento dei sanitari è stato immediato e Riva, che spegnerà 80 candeline il prossimo 7 novembre, sta meglio e la situazione è al momento tranquilla. La leggenda cagliaritana e della Nazionale (tuttora primatista di gol azzurri con 35 reti segnate in carriera) è stata sottoposta a una serie di controlli preliminari in vista di un piccolo intervento al cuore che dovrà fare a breve. Riva è stato a lungo anche apprezzato team manager dell’Italia”.

Al Messaggero Riva aveva parlato del Napoli

«L’ho seguito: è entusiasmante. È una bella squadra, sta facendo un campionato meraviglioso. E ha quei due là davanti…».

Riva su Mourinho:

«Ha personalità, temperamento, trasmette alla squadra il suo carattere. Chi era come lui ai miei tempi? Ognuno ha le proprie caratteristiche, Scopigno era l’opposto ad esempio. Mourinho nel suo genere è unico».

