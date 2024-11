È partito il toto-Barcellona, Arteta e Tuchel costretti a negare

I media li hanno nominati come successori di Xavi. Arteta ha negato: «Sono ‘fake news’». Il Bayern è intervenuto con un comunicato per chiarire la posizione di Tuchel

La notizia dell’addio al Barcellona di Xavi ha creato grande fermento, ma non solo in casa del Barca. È partita infatti la corsa per scoprire chi sarà il suo successore e sono usciti diversi nomi che hanno subito creato fastidi. Innanzitutto quello di Mikel Arteta allenatore dell’Arsenal, che ha pubblicamente smentito le voci di un suo addio alla Premier per sbarcare in Liga.

Arteta ha negato di voler lasciare l’Arsenal

«Sono ‘fake news’. Sono molto arrabbiato per queste voci. Non lascerò il club in estate. Non posso credere a quello che ho letto ieri. Bisogna stare più attenti quando si parla di argomenti che riguardano le persone. Sono nel posto giusto, con le persone giuste e come abbiamo detto molte volte, sono in un bel viaggio con questo club, con questi giocatori, con questo staff e con queste persone. Abbiamo ancora molto lavoro da fare». L’allenatore basco, che è apprezzato dal club azulgrana in un contesto di ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Xavi Hernández, ha un contratto con i ‘gunners’ fino al 2025.

Il comunicato del Bayern per Tuchel

Anche il Bayern è dovuto intervenire per Thomas Tuchel con una dichiarazione congiunta da parte di Jan-Christian Dreesen, direttore generale del club, e Christoph Freund, direttore sportivo. “Domenica, durante una visita a un fan club, i nostri fan hanno chiesto al nostro allenatore Thomas Tuchel della sua carriera di allenatore e delle sue esperienze passate all’estero, al Paris Saint-Germain e al Chelsea, e naturalmente ha fornito informazioni in merito durante la conversazione. Ha anche risposto alle domande generali dei tifosi sulla Spagna come paese calcistico. Non ha mai parlato di Xavi Hernandez e del suo successore, come si è falsamente affermato dopo. Non accetteremo più dichiarazioni false rivolte contro il nostro allenatore, che provengono sempre dalla stessa fonte”

Tuchel, che ha un contratto con il Bayern fino al 2025, ha semplicemente detto domenica che in futuro vorrebbe allenarsi nel calcio spagnolo: «Trasferirmi all’estero è qualcosa che continua ad attrarmi e la Spagna ha un campionato straordinario».

ilnapolista © riproduzione riservata