Baroni: «Ngonge perdita importante. In condizioni normali, la società avrebbe fatto di tutto per tenerlo»

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato dell’addio di Ngonge nella conferenza stampa prima della partita di domani contro la Roma. Il calciatore si trasferisce al Napoli a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

«È una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, resto fiducioso, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare».

È il giocatore del Verona che ha segnato più gol in campionato

Il belga è un prospetto molto interessante. Ha enormi margini di crescita ma già al secondo anno in Serie è diventato il leader tecnico del Verona. Lo dimostrano anche le statistiche di Opta Paolo.

“Dal suo esordio in Serie A (30/01/2023), Cyril Ngonge è stato il giocatore del Verona che ha segnato più gol in campionato (11 in 34 gare), che ha partecipato a più reti (14), che ha effettuato più tiri (71) e che ha completato più dribbling (42)“.

Ngonge, 11 gol in un campionato e mezzo, decisivo per la salvezza del Verona. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Il Napoli non si è fermato sul mercato, ha metabolizzato che Lindstrom, come alternativa a Politano sulla corsia destra non ha mai convinto né con Mazzarri né con Garcia: è un trequartista da strappo, ripartenza, non un esterno in una squadra che domina il campo con il palleggio. Nasce con queste considerazioni tattiche l’idea Ngonge, ala offensiva del Verona che nel corso di questa stagione ha realizzato sei gol (a segno anche sabato contro l’Empoli) e due assist.

Sogliano scoprì il suo talento nelle fila del Groningen puntandoci un anno fa, in un campionato e mezzo ha ripagato la fiducia con 11 gol complessivi al Verona e una doppietta fondamentale nello spareggio salvezza contro lo Spezia.

