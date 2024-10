Prima sbaglia la costruzione da dietro e si fa uccellare da Piccoli. Poi, nel finale prende un gol sotto la pancia da Ramadani

Turati, portiere del Frosinone, regala due gol su due al Lecce (che vince 2-1)

Il Lecce batte 2-1 il Frosinone di Di Francesco. Protagonista il portiere dei Ciociari, Stefano Turati. L’estremo difensore ha infatti regalato due gol agli avversari. All’11 il gol di Piccoli. Turati regala palla a Banda che serve in area l’attaccante dei salentini, si gira e spara sul primo palo. Turati in ritardo sul tiro. Poi il pareggio su rigore di Kaio Jorge. All’89’ il gol del definitivo 2-1 di Ramadani che con un tiro da fuori sorprende Turati. Tiro non irresistibile sul primo palo che però subisce una piccola deviazione e sorprende il portiere.

89′ Ottavo goal negli ultimi 15 minuti per il @OfficialUSLecce in questa #SerieATIM, Ramadani porta di nuovo avanti i padroni di casa con un 🚀#LecceFrosinone 2-1 pic.twitter.com/pYibdIVhp0 — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2023

In classifica cambia poco per entrambe le squadre. Il Lecce consolida la sua dodicesima posizione con 20 punti, davanti proprio al Frosinone che di punti ne ha 19.

Le parole di Di Francesco a Sky Sport:

«Partita combattuta, peccato per i gol e per le tante opportunità non sfruttate al meglio. Errori di gioventù, ne siamo consapevoli. Vanno incoraggiati e sostenuto. Bisogna continuare in questa maniera e cercare di continuare a imporre il nostro gioco. Kaio Jorge? Abbiamo tre attaccanti, hanno fatto un gol a testa. Tutti devono migliorare. Kaio Jorge è più bravo a legare il gioco e ad aprirsi durante la gara. Contro squadre che difendono bene lui riesce a darci maggiori soluzioni. Dobbiamo essere più concreti e più cattivi sotto porta».

Perdere due volte in questo modo non è facile:

«Sono dispiaciuto, fuori casa abbiamo raccolto molto poco nonostante prestazioni all’altezza. Dobbiamo trovare solidità. Ci dobbiamo lavorare, devo metallizzarli in questo senso. Turati? Sicuramente poteva fare meglio, sta facendo un ottimo campionato. Gli errori non devono incidere sulle sue qualità. Si può incappare in una giornata meno positiva»

