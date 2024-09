Rinnovo Osimhen: aumento di stipendio retroattivo, clausola risolutoria e gentleman’s agreement con De Laurentiis (Tmw)

I dettagli del rinnovo: 10 milioni più bonus fino a giungo 2026, una clausola da oltre 100 milioni e accordo sulla cessione in estate

Sabato mattina l’annuncio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sul rinnovo di Osimhen. In occasione dell’assegnazione del premio giornalistico “Campania Terra Felix”, giunto alla settima edizione, De Laurentiis ha dichiarato di aver trovato l’accordo:

«Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso dall’estate».

Oggi Tuttomercatoweb segnala come l’accordo informale raggiunto in estate abbia subito delle leggere modifiche. Innanzitutto, non sarà un rinnovo a lungo termine, bensì un rinnovo “ponte” con una possibile clausola “di risoluzione fissata a oltre 100 milioni di euro e con una promessa di cessione a una big in estate”.

Scrive Tuttomercatoweb:

“I dettagli del rinnovo sono i seguenti: sensibile aumento dello stipendio – retroattivo, allo scorso luglio – fino a 10 milioni di euro netti più bonus fino al 30 giugno del 2026. Clausola risolutoria ancora da scoprire ma superiore ai 100 milioni di euro e gentleman’s agreement fra De Laurentiis e l’agente Calenda per la cessione in estate qualora dovesse arrivare una super offerta da parte di una big. Possibile quindi che la clausola valga più per i club arabi che non per le europee“.

Il portale di informazione sportiva segnala come Osimhen, nonostante sia felice di essere Napoli, sogna di giocare per una big europea. Se dovesse arrivare un’offerta del Real o del City, l’attaccante nigeriano vorrebbe una via d’uscita senza alcune complicazione con De Laurentiis.

Repubblica smentisce il sì di Osimhen

“Un anno fa era il Napoli a terrorizzare e battere tutti i suoi avversari, ma nello spazio di pochi mesi nelle mani di De Laurentiis si è sgretolato un meraviglioso giocattolo: per la scelta sbagliata di Garcia e gli errori commessi sul mercato. Per questo ora il presidente proverà a correre ai ripari con il rinnovo di Osimhen, che darebbe serenità al giocatore più rappresentativo della squadra e garantirebbe a tutto l’ambiente una ventata di entusiasmo. Ma per cantare vittoria bisognerà aspettare le firme, perchè il sì di VO9 non è arrivato nemmeno durante l’ultimo incontro con l’agente Calenda, a Madrid. Si può dunque solo sperare che sia davvero la volta buona. Intanto stasera contro l’Inter il bomber nigeriano ritorna finalmente titolare. È tempo di gettare la maschera”

