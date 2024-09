Napoli, gli ottavi di Champions portano nelle casse oltre 67 milioni

I calcoli di Calcio e Finanza. Bonus partecipazione: 15,64 milioni. Ranking storico: 22,8. Market pool 9,76. Bonus risultati: 9,33 + 9,6 per gli ottavi.

Con la vittoria per 2-0 contro il Braga, il Napoli ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League. I ricavi della competizione sono stati riportati da Calcio e Finanza:

“Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti i club, che porterà nelle casse delle società italiane 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni; per il Napoli sono 22,8 mln. Per i market pool gli azzurri guadagnano 6,8 mln + 2,96 mln. Il bonus risultati equivale a 9,33 mln, mentre quello del raggiungimento degli ottavi 9,6 mln. Il totale è di 67,13 milioni di euro”.

IL BILANCIO DEI PARTENOPEI NEL 2023:

Il fatturato della società di De Laurentiis – scrive Calcio e Finanza – è stato pari a 359,2 milioni. La cifra ricevuta dai diritti tv è di 160,9 milioni; complici la vittoria dello scudetto e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I ricavi dai matchday sono stati pari a 37,9 milioni di euro, mentre le plusvalenze sono state di 79,6 milioni di euro; in particolare, hanno riguardato le seguenti cessioni: Kalidou Koulibaly al Chelsea (41,9 milioni), Fabian Ruiz al Psg (plusvalenza di 21,5 mln), Andrea Petagna al Monza (plusvalenza di 9 mln), Sebastiano Luperto all’Empoli (plusvalenza di 2,9 mln), Adam Ounas al Lille (plusvalenza di 2 mln). I costi al bilancio sono rimasti stabili: 241,1 mln nel 2021/22 e 242,5 mln nel 2022/23.

PREMIO PER I CALCIATORI QUALIFICATISI AGLI OTTAVI (CorSera):

Il Napoli taglia il nastro degli ottavi di Champions, mette sotto il Braga (terzo del girone farà gli spareggi per l’Europa League), fa due gol e non ne subisce, solo un palo esterno mette brividi nella ripresa. Mazzarri si gode così il suo (primo) trionfo. Sorride, finalmente, dopo 28 giorni dal suo ritorno, il suo Napoli finalmente bada al sodo. Vittoria doveva essere e così è stato. Felici tutti, il presidente De Laurentiis incassa 12 milioni, i giocatori avranno, così come promesso, un premio.

