Mazzarri: «Bisogna migliorare la difesa per dare sicurezza ai giocatori»

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions tra il Napoli e il Braga, decisiva in ottica qualificazione agli ottavi. Il tecnico ha voluto sottolineare come la sua squadra debba lavorare e migliorare molto la fase difensiva:

Preparazione atletica, fase difensiva da migliorare o la maggior cattiveria sotto porta: che cosa chiede?

«Per quello che ho visto, in tutti i campionati chi ha vinto lo scudetto ha sempre avuto la difesa migliore. Bisogna acquisire sicurezza difensiva mentre facciamo il nostro gioco, questo dà meno sicurezza ai giocatori. l’importante è che le occasioni vengono, mi preoccupa meno la fase d’attacco. Bisogna migliorare la fase difensiva, è l’aspetto che vorrò vedere domani».

«Domani è fondamentale passare il turno, innanzitutto. Sono proiettato di giorno in giorno amigliorare ogni aspetto che ho visto. Deve ritrovare l’equilibrio che aveva lo scorso anno, non concedere ripartenze, gol un po’ così che l’anno scorso non prendeva, fase difensiva più attenta, squadra compatta. In parte si sono visti aspetti migliorati. Dal punto di vista del risultato siamo stati carenti. Mi aspetto squadra più solida, più compatta. Il calcio che ha fatto vedere anche con me, perché con la Juve si è giocato molto bene nel primo tempo, anche con l’Inter. Domani è importante passare il turno, essendo solidi senza regalare nulla».

Emergenza sulla sinistra, ha pensato di tornare alla difesa a tre?

«Coi nomi sono un disastro anche con quelli italiani, figuriamoci quello georgiano. Io avevo un giocatore che si chiamava Rodrigo, lo chiamavo Ignazio. Sono venuto qua perché mi piaceva giocare a quattro. Da quando sono qui, tutti mi chiedono di tornare a tre. Dalla parte sinistra siamo carenti, è successo di tutto. Il ragazzo che sta giocando ora, ha fatto quello che poteva fare. Mi aspetto che spinga di più, ho saputo che in Brasile giocava esterno e spingeva. È normale che si paghi un dazio quando arrivi dal Brasile. Questo ragazzo (Natan, ndr) sta facendo sempre meglio. Zanoli (che Mazzarri chiama Zaniolo, ndr). può giocare a sinistra, anche lui era infortunato. l’importante è che siamo più tranquilli. C’è questa apprensione che dobbiamo migliorare. La cosa fondamentale è la solidità di squadra, deve riprendere le certezze che aveva».

