L’Inter perde De Vrij e Dumfries almeno fino a Natale

Inzaghi ha recuperato Bastoni e Cuadrado. Per Pavard ancora due settimane. Microfrattura al mignolo per Arnautovic

La partita al Maradona contro il Napoli ha provocato diversi “feriti” all’Inter. La squadra di Inzaghi infatti rischia una piccola emergenza in difesa. De Vrij infatti è uscito anzi tempo dal Maradona per un fastidio alla coscia. Stessa cosa per Dumfries che ha resistito fino a metà secondo tempo. Oggi l’Inter ha comunicato che per i due olandesi si tratta di risentimento muscolare, agli adduttori della coscia sinistra per il difensore e ai flessori della coscia sinistra per l’esterno.

“Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana“. Questo il comunicato del club neroazzurro.

I due resteranno fuori almeno fino a Natale. Inzaghi quindi rischia di avere gli uomini contati per le prossime sfide. Udinese, Real Sociedad, Lazio, Bologna e Lecce. Se i recuperi dovessero procedere senza intoppi, i due potranno ritornare in campo contro il Genoa.

Il tecnico piacentino può sostituire l’esterno olandese con l’ex Juventus, Juan Cuadrado. Contro il Napoli ha fornito l’assiste del definitivo 3-0, ma il colombiano non ha ancora il ritmo partita nelle gambe.

L’altra situazione invece riguarda Bastoni. Il difensore della Nazionale ha rimediato un fastidio durante il ritiro con gli azzurri di Spalletti. Rientrato in casa Inter ha iniziato subito il recupero e contro l’Udinese potrebbe partire titolare. I dubbi nascono dopo l’ottima prova da terzo centrale di Carlos Augusto che sarebbe, in teoria, la riserva di Dimarco.

Tenendo sempre sullo sfondo Pavard (il francese dovrebbe recuperare tra un paio di settimane), tra gli infortunati c’è anche Arnautovic. Entrato sul finire di Napoli-Inter, ha rimediato una mini-frattura al mignolo della mano sinistra. Questo tipo di infortunio non gli impedirà certo di giocare contro l’Udinese, da quel punto di vista, Inzaghi può stare tranquillo.

