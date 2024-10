Il Brighton di De Zerbi tra costruzioni da dietro e Arsenal dilagante: perde e scivola al nono posto

L’Arsenal vince 2-0. Il Brighton ha gli stessi punti dell’Everton senza penalizzazione. L’Aston Villa vince ed è secondo, in attesa del Liverpool

Il Brighton di De Zerbi inciampa nella solita costruzione da dietro, perde e scivola al nono posto

Arsenal e Aston Villa in testa alla Premier (in attesa del Liverpool).

In Premier League oggi si è giocato il match tra l’Arsenal di Arteta e il Brighton di De Zerbi. Per come vediamo noi il calcio, non c’è stata partita. Il Brighton ha fatto un solo tiro in porta in tutto il match. I Gunners sono stati decisamente più pericolosi. Il 2-0 sta molto stretto alla squadra che è in testa alla classifica in Premier League in attesa del Liverpool alle 18 in campo contro il Manchester United di Ten Hag.

Il Brighton di De Zerbi è alla quinta sconfitta stagionale. Scivola al nono posto in classifica. Di fatto ha gli stessi punti dell’Everton: 26. Solo che i Toffees sono stati penalizzati di dieci punti.

Il Guardian mette in evidenza che il primo gol dell’Arsenal nasce dalla solita costruzione da dietro.

La difesa di Brighton ha cominciato una sorprendente intricata ragnatela di passaggi in area di rigore, senza dubbio con l’intenzione di risucchiare l’Arsenal, creare spazio, evitare il contropressing e così via, ma sono stati affrettati con il portiere Verbruggen e hanno finito col salvarsi concedendo un angolo inutile. E dall’angolo è nata la rete di Gabriel Jesus.

Da lì – prosegue il Guardian –

l’Arsenal ha premuto con più vigore. Declan Rice controllava il centrocampo. Kai Havertz trovava più spazi sulla sinistra.

Il secondo gol lo ha segnato Havertz.

Secondo in classifica è l’Aston Villa di Emery che (con Zaniolo in panchina) ha vinto 2.1 in rimonta sul campo del Brentford.

GLI ELOGI DI ATHLETIC AL TECNICO ITALIANO DOPO LA VITTORIA COL MARSIGLIA IN EUROPA LEAGUE

Il Brighton ha vinto contro il Marsiglia all’ultimo minuto, grazie ad un gol di Joao Pedro.

Scrive The Athletic:

La vittoria che ha consegnato al Brighton il primo posto nel girone, ha portato Michael Owen alla riflessione che i calciatori al giorno d’oggi sono meno tecnici e più fisici che mai.

«Prima c’erano un sacco di grandi giocatori che erano giocatori completi, calciatori di talento. Ora, se corri tanto e sai passare la palla da A a B, puoi avere una carriera decente in Premier League. Non devi nemmeno più essere così bravo. In passato dovevi avere qualità per essere un giocatore di alto livello. Dovevi essere un calciatore. Ora devi essere un atleta».

La performance del Brighton di De Zerbi lo ha però smentito.

La squadra di Roberto De Zerbi è tra le squadre più puramente tecniche mai viste nel calcio inglese. A cominciare dal portiere, Jason Steele, incredibilmente abile con i piedi. Passando poi ai centrali: Lewis Dunk, sulla carta, è forse il giocatore più old-school della difesa. Il suo compagno di difesa Jan Paul van Hecke è sicuro nel possesso palla come ci si aspetterebbe da un difensore olandese, mentre il difensore di sinistra, Igor, è un buon dribblatore. A destra, Jack Hinshelwood fa, in teoria, il terzino, ma ieri giocava come centrocampista centrale in fase di possesso palla e spesso si è fatto vedere in attacco.

Gilmour è un esempio perfetto del concetto di visione di gioco, con la sua capacità di guardarsi sempre alle spalle e sapere a chi passare prima ancora che gli arrivi il pallone.

Anche i panchinari del Brighton sono forti tecnicamente. Da Ferguson a Lallana che è arrivato in Premier League relativamente tardi perché era, ed è tuttora, più interessato alla qualità del gioco con i piedi e all’intelligenza tattica piuttosto che alle giocate esplosive e dinamiche.

Il Brighton è un esempio estremo di abilità tecnica. È un’anomalia in un momento in cui anche Pep Guardiola e Mikel Arteta stanno facendo affidamento su difensori fisici, De Zerbi sta andando all-in sui “palleggiatori”.

Owen lo ha riconosciuto, descrivendo il Brighton come una “squadra davvero ottima”. Ha anche detto che sono “la sua seconda squadra preferita: giocano nel modo giusto”.

