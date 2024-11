Kvaratskhelia, l’ultima estate ha insegnato che tenere giocatori scontenti non serve (Gazzetta)

Il Psg può provare ad offrire 80 milioni più il prestito di Kolo Muani con ingaggio pagato. De Laurentiis ci pensa

Kvaratskhelia, l’ultima estate ha insegnato che tenere giocatori scontenti non serve. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che riporta le cifre dell’assalto del Psg al talentuoso georgiano.

Nervoso, a tratti rabbioso. Poco lucido nelle scelte, poco efficace nella costruzione del gioco. L’ultima gara di Khvicha Kvaratskhelia è stato il manifesto di un anno no del Napoli e di un periodo di particolare tensione della sua stella più luminosa. Il futuro di Kvara è il grande tema del momento, dopo il primo incontro interlocutorio per il rinnovo e con il secondo in arrivo a fine stagione. Gli scenari, al momento, sono aperti a qualsiasi soluzione, perché di fronte a un’offerta indecente – leggasi almeno 120-130 milioni di euro, come la clausola rescissoria di Victor Osimhen – anche la resistenza di Aurelio De Laurentiis può vacillare. L’anno fallimentare del Napoli non permette di escludere alcuna eventualità, perché è vero che De Laurentiis vuole blindare con un contratto da top player il georgiano, ma è altrettanto vero che Kvara potrebbe desiderare di continuare il suo percorso di crescita in Champions, la vetrina più ambita.

L’ultima estate ha insegnato che tenere giocatori scontenti non porta da nessuna parte, anzi si rischia di contagiare lo spogliatoio e poi di perdere il punto di riferimento principale: il bene del Napoli.

Il Psg vuole inserirsi nel discorso, magari provando a offrire 80 milioni più il prestito di Kolo Muani – con ingaggio pagato – al Napoli per arrivare a Kvara. Che sarebbe perfetto nel 4-3-3 di Luis Enrique.

Scrive la Gazzetta:

Un blitz in piena regola, lontano da telecamere e sguardi indiscreti. Il Napoli ha smosso le acque, facendo i primi passi ufficiali per provare a blindare – almeno per un’altra stagione – Khvicha Kvaratskhelia. La scorsa settimana, a cavallo del primo maggio, Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Kvara insieme al papà Bradi a Napoli.

De Laurentiis vuole fare di Kvara il perno del progetto futuro, ovviamente cercando di fare il possibile per accontentare le richieste del suo entourage e rivedere un contratto oggettivamente non conoscono al valore tecnico del talento georgiano.

il suo ingaggio è rimasto quello di partenza: 1,4 milioni bonus inclusi. Ora l’agente Mamuka Jugeli vuole capitalizzare il valore del suo assistito, forte anche del pressing di alcune big europee: la richiesta dell’entourage di Kvara è di 5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2028. L’idea del Napoli sarebbe quella di arrivare a 4 con i bonus, ma ovviamente siamo soltanto all’inizio della trattativa.

