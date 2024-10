Era dal Napoli di Donadoni che non si giocavano tre partite di fila senza fare gol

Nel 2023 da aprile a dicembre il Napoli ha una una media di 1,578 punti a partita (1,538 per Spalletti, 1,875 per Garcia, 1,111 per Mazzarri)

Era dal Napoli di Donadoni che mancavano tre partite di fila senza fare gol

Quattro statistiche su cui riflettere:

– con lo scialbo 0-0 di ieri sera siamo a 3 partite consecutive senza fare gol. Non succedeva dall’: era il Napoli di Donadoni, il più brutto e perdente dell’era-Adl.

– dalla stagione 2004/05, cioè dalla reintroduzione della serie A a 20 squadre, non è mai successo che la squadra campione uscente dopo 18 turni fosse fuori dalle prime 4 (noi neanche tra le prime 6).

– nell’era dei 3 punti a vittoria, cioè nelle 30 stagioni a partire dalla 1994-95, una sola volta è successo che dopo 18 giornate la squadra col tricolore sul petto fosse fuori dalle prime 6: capitò solo al Milan 1996/97 (era decimo, finì il campionato undicesimo…)

– considerando l’intera storia della serie A a girone unico (91 stagioni a partire dal 1929-30), solo 7 volte i campioni d’Italia uscenti dopo 18 turni erano fuori dalle prime 6. Oltre al già citato Milan 96/97, le altre sono le seguenti:

– Torino 1949/50 (era la squadra orfana del disastro di Superga)

– Milan 1957/58

– Juventus 1961/62

– Verona 1985/86

– Napoli 1990/91

– Sampdoria 1991/92

Nessuna di queste squadre riuscì chiudere il campionato tra le prime cinque.

Eppure “noi” del Napolista, avevamo già scritto delle “sinistre” analogie con il Milan 96/97.

P.S.: nel 2023 il Napoli ha giocato da grande squadra soltanto per tre mesi (gennaio, e marzo) mentre in tutti gli altri è stato a dir poco insufficiente: nelle trentotto gare ufficiali disputate tra campionato e Coppe da a dicembre (tredici con Spalletti, sedici con Garcia, nove con Mazzarri) il Napoli ha perso in tutto dodici volte (tre con Spalletti, quattro con Garcia e cinque con Mazzarri), ne ha pareggiate nove (cinque con Spalletti, tre con Garcia e una con Mazzarri) e ne ha vinte diciassette (cinque con Spalletti, nove con Garcia e tre con Mazzarri), per un totale di sessanta punti conquistati (venti con Spalletti, trenta con Garcia, dieci con Mazzarri) e una media di 1,578 punti a partita (1,538 per Spalletti, 1,875 per Garcia, 1,111 per Mazzarri).

Altro che anno indimenticabile: nel 2023 il Napoli ha soltanto raccolto i frutti del 2022…

ilnapolista © riproduzione riservata