Il Milan campione del 97: orfano di Capello, provò Tabarez, richiamò Sacchi. Finì malissimo

Purtroppo quel Milan, nonostante la presenza in rosa di quasi tutti i protagonisti della vittoria dello scudetto nella stagione precedente (gente del calibro di Maldini, Baresi, Baggio, Tassotti, Weah, Boban, Albertini, Desailly, Savicevic, Marco Simone, il portiere Rossi, etc), non partì affatto bene, perdendo la finale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina in quella che fu la prima volta che la squadra campione d’Italia in carica non riuscì a portare a casa il trofeo; ma quella sconfitta fu soltanto il primo campanello d’allarme di una stagione nata sotto una cattiva stella, dal momento che il Milan riscontrò non poche difficoltà anche in tutte le altre competizioni: in campionato, dopo undici giornate, i rossoneri occupavano la nona posizione (da campioni d’Italia in carica…), in Coppa Italia furono eliminati ai quarti di finale dal Vicenza di Guidolin (che a fine anno vincerà la competizione battendo in finale il Napoli!), mentre in Champions League, dopo cinque giornate, avevano rimediato due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un bottino troppo magro per la squadra che fino a pochi mesi fa aveva dominato in Italia (e in Europa) che indusse il presidente Berlusconi ad esonerare l’allenatore uruguagio (secondo alcuni tra i due già non scorreva buon sangue per via delle idee politiche di sinistra del tecnico…), ritenendolo responsabile del calo di rendimento della squadra, secondo l’equazione, tanto in voga in queste ultime settimane a Napoli, per la quale se la squadra era sostanzialmente la stessa dell’anno precedente ma i risultati no, la colpa doveva essere necessariamente del tecnico.