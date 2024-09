Di Lorenzo è il giocatore di movimento con più minutaggio in Serie A

Statistica riportata da Transfermarkt dopo 13 giornate. Sono 1170 i minuti giocati.

Secondo la statistica riportata da Transfermarkt, Giovanni Di Lorenzo è risultato il calciatore (tra quelli di movimento) con più minutaggio in Serie A dopo 13 giornate; 1170 minuti nelle gambe per il terzino e capitano del Napoli.

Come lui anche Dragusin (Genoa), Bijol (Udinese), Pongracic (Lecce), Cristante (Roma), Luperto (Empoli), Perez (Udinese), Frendrup (Genoa); la differenza tra questi calciatori e quello del Napoli è sul Fantaindex, un valore che più è alto, più conviene prendere il giocatore al fantacalcio.

Di Lorenzo risulta quindi primo in classifica, in quanto presenta un Fantaindex di 95.3; gli altri hanno un valore inferiore all’80.

LA CONFERENZA STAMPA DEL CAPITANO DEL NAPOLI PRIMA DEL REAL:

Un calciatore del Real Madrid che sceglieresti:

«Non cambierei nessuno dei miei compagni. Hanno tantissimi giocatori infortunati, ma hanno una rosa talmente forte che scenderà in campo la formazione migliore».

Con Mazzarri più sovrapposizioni? La risposta di Di Lorenzo:

«L’ho avuta sempre anche da inizio anno anche con mister Garcia, nell’ultima partita sono riuscito a incidere di più. Questa è una caratteristica che ho sempre cercato di proporre».

Cosa riprenderete della partita d’andata?

«La partita dell’andata è stata determinata anche da qualche errore nostro, come il mio sul gol di Vinicius. L’avevamo però interpretata bene, costringendo il Real a difendersi nella sua metà campo. Dobbiamo ripartire da questo approccio, ma domani sarà una partita completamente diversa».

IL CORSPORT SU DI LUI:

Giovanni Di Lorenzo, che ha una resistenza alla fatica impressionante e che non ne salta una, un extraterreste, resterà tale con Mazzarri, è il suo Maggio moderno, non si muoverà dalla fascia (destra), la occuperà nella sua lunghezza, magari gli verrà chiesto pure altro, gli assist e i gol ad esempio, che non sono mai mancati e che venivano garantiti anche dal predecessore, tanto per andare con le analogie.

